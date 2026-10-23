La “ministra del pueblo” no tolera la crítica

Luego de que recibió otro revés de un juzgado para abrir los comentarios de sus publicaciones, la ministra Lenia Batres salió a defender su “derecho” a no recibir críticas. A través de un comunicado, salió a presumir que en 16 de 17 recursos que han presentado ciudadanos en contra de su aversión a la crítica, los juzgados le han dado la razón de cerrar sus comentarios, “derivado de una conducta abusiva orientada predominantemente a la descalificación personal”.

Corcholata verde se tiñe de guinda

Poco le duró el gusto al PVEM de perfilarse para otra gubernatura, pues Jasmine Bugarín decidió sumarse al partido Morena, luego de que la eligió como candidata de la coalición para Nayarit. Queda claro que al Verde le aprendió eso de moverse en donde más conviene, y aunque la senadora con licencia se vista de guinda, queda ‘pior’ –como diría el pueblo bueno–, pues ¿dónde queda eso de no ser un “ambicioso vulgar” y que “no importa el cargo sino el encargo”?

Alerta por gente armada dentro de San Lázaro

A pesar de los insistentes llamados a la “civilidad” y a la “cordura”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro cada vez se calientan más las cosas. La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, alertó que “hemos visto en varios episodios de la Cámara gente armada”. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, no desestimó la advertencia y prometió que “se va a ejercer mayor control en el protocolo de ingreso, para que se evite cualquier introducción de cualquier arma de parte de algún ciudadano, personal de seguridad o diputado”. Y remarcó los riesgos: “un exabrupto, una polarización o una discusión que suba de tono y que pueda causar el que se usen ese tipo de instrumentos letales en contra de la vida de alguna persona, ya sea legislador, asistente o visitante al Congreso”. Y eso que aún no son las elecciones.

Minimiza Romero rechazo de trabajadores del IMSS

El líder del PAN, Jorge Romero, salió a minimizar las muestras de rechazo que recibieron él y otros panistas de trabajadores del IMSS por ir a buscar reflectores al plantón de Paseo de la Reforma. El dirigente panista dijo que fueron “cuatro o cinco personas” las que los corrieron, pero en los mismos videos que compartió se puede observar a decenas de trabajadores gritando en contra de todo el séquito panista. Eso sí, se llevó su raspón de la presidenta, quien calificó el episodio como “el ridículo del oportunismo político” y advirtió que “la gente no es tonta”.

“Error garrafal”

A decir de Higinio Martínez, presidente del Senado, la solicitud de que la cancillería preste el salón de protocolo del AICM para disfrute de los senadores fue un “error garrafal” del secretario técnico, Daniel Sibaja, pues, si bien se hizo el comentario en una reunión, jamás fue un acuerdo. Afirmó que se tomó atribuciones que no le corresponden, y que nunca hubo respuesta de la cancillería, y no la esperaba porque el secretario Velasco no tiene por qué atender un escrito de un secretario técnico, pues la relación entre poderes la lleva directamente la presidencia del Senado. Por cierto, a Sibaja se le fue el internet, pues aunque le gusta postear en X, no ha dicho ni pío.

“Correcciones” a las megaobras de la ‘4T’

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido a finales de diciembre de 2025 en Oaxaca, que dejó 14 personas muertas, la FGR apuntó a un error humano y exceso de velocidad. Contradictoriamente, la postura del gobierno federal fue anunciar que se corregiría el trazo de las pronunciadas curvas y, al mismo tiempo, exculpar a Gonzalo Bobby López Beltrán, hijo de AMLO, acusado por la oposición penalmente por presunta negligencia en la supervisión de la obra. Eso sí, la presidenta Sheinbaum ayer confirmó que llevará “varios años” corregir las curvas que permanecen en el trazo del Interoceánico.