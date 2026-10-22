Corren a panistas de plantón

A los de la dirigencia del PAN, a cargo de Jorge Romero, se les hizo una gran idea acudir al plantón que trabajadores del IMSS mantienen en las oficinas de Paseo de la Reforma para jalar reflectores y fueron corridos por los trabajadores que acusaron al blanquiazul de oportunismo y de “colgarse del movimiento”. Al grito de “rateros” e “impostores”, los trabajadores del instituto persiguieron a Romero y compañía, que no tuvieron más opción que retirarse con la cabeza agachada, en medio también de reclamos por haber desaparecido el régimen de pensiones y jubilaciones cuando gobernaban el país.

Lo que entiende el INE por transparencia

Vaya contradicción en la que cae Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, pues al tiempo que anuncia un portal de transparencia, se limitó a leer su mensaje para deslindarse de las contrataciones irregulares que se han hecho durante su gestión y desdecirse de sus cercanos, sin dar oportunidad a la prensa de hacer preguntas. Como que su concepto de transparencia quizá esté un poquito limitado.

Violencia y show en el Congreso, en “sesión permanente”

Ha pasado de todo en el Palacio Legislativo, hasta la agresión en las propias oficinas de los diputados de MC y todo seguirá igual. Todo quedará en manos del inoperante Comité de Ética. Sin el voto del PRI, la Jucopo aprobó reforzar las medidas de seguridad

y que el fantasmal comité decida: hacer una amonestación al diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, que eso y nada es lo mismo; retirarlo de la presidencia de la Comisión de Juventud, lo que Monreal no hará, nos anticipan, o aplicar un descuento en su salario, que tampoco se acostumbra.

Precisiones desde la ONU

Vaya uso político que el gobierno mexicano dio a la declaración de Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, quien reconoció el trabajo de México para enfrentar la crisis de desapariciones, lo cual incluye la presunta localización de 16 mil personas de más de 130 mil. La presidenta se ufanó: “Pasaron de una crítica a una felicitación”. Ante ello, Albán salió a aclarar, “para que no se tergiversen mis palabras”: que si se ha localizado a 16 mil, aún quedan más de 120 mil por localizar y acotó que si eso es verdad, es un efecto de la activación del procedimiento del artículo 34 por parte del comité.

Regaño del “maestro” priista a MC

Y hablando del choque entre PRI y MC, fuerte regaño recetó ayer desde la tribuna el priista duranguense Arturo Yáñez a los diputados naranjas, a quienes les reclamó que reniegan del “mejor partido, el Revolucionario Institucional, que fue su maestro y su escuela”. “Hablan de su nueva política cuando su partido está lleno de expriistas; cuando su coordinadora es exgobernadora de Yucatán y exmilitante del PRI; cuando ustedes tienen a exsecretarios del gobierno de Peña”. Les recalcó que, “aunque lo nieguen, les corre sangre priista, porque fue su escuela, fue su universidad y el PRI les enseñó a hacer política. Y si no, pregúntenle a Claudia Ruiz Massieu, a Ivonne Ortega, a Aurelio Nuño”. Ni cómo defenderse.

Ordena el tribunal al INE investigar a la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos será investigada por el INE por la posible utilización de recursos y canales institucionales con impacto electoral en contra del PRI, determinó ayer el Tribunal Electoral. Y es que, en primera instancia el INE había concluido que la CNDH no era sujeta de sanción y que sus promocionales en los que acusa al PRI de desaparición y represión tenían el carácter de información histórica, pero los magistrados concluyeron que la autonomía de la institución, comandada por Rosario Piedra, no la coloca fuera del control constitucional electoral.