Tensión e incertidumbre en el INE 

La tensión ayer en el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei podía cortarse con un cuchillo. Con una institución acéfala, en los pasillos había temor por parte de empleados de despidos masivos y la primera reunión que tuvieron los 10 consejeros para definir el relevo provisional en la presidencia se caracterizó por la incomodidad, pues Taddei no se hizo presente ni siquiera para dar una explicación. Este martes, se espera que esa tensión aumente, porque algunos consejeros ya de plano se descartaron para el cargo, pues tocará enfrentar la crisis que dejó la presidenta saliente y un escrutinio permanente. Hay sesión a las 8:30 AM de la que se espera que salga el presidente interino.

El Órgano Interno de Control del Instituto, un florero

Aunque su función es investigar y sancionar los actos de corrupción en el INE, el Órgano Interno de Control de la institución funciona más como un florero, pues aunque sabía desde hace seis meses de las irregularidades cometidas por Guadalupe Taddei e incluso las investigaba, según palabras del diputado Ricardo Monreal, fueron reportajes los que destaparon la cloaca y no el área designada para eso. Dos días han pasado desde el anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei y el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, ni siquiera ha emitido una declaración sobre su a todas luces deficiente trabajo.

¿La ‘mexicanización’ de Francia?

Para vergüenzas no gana uno. Resulta que Marine Le Pen, diputada identificada con la extrema derecha en la Asamblea Nacional francesa y fuerte aspirante a la presidencia de su país para 2027, comenzó ya su campaña. Y como a Trump le dio resultado, pues decidió también agarrar a México de piñata y dijo: “No permitiremos que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles”. Frase que podría ofender, si no viniera de alguien que fue sentenciada por malversación de fondos.

“Superpoderes” en el INE, intactos

Tanto se ha criticado que los abusos cometidos por Guadalupe Taddei en el INE fueron por los “superpoderes” que la mayoría de Morena le dio en la ley desde el Congreso, que, ahora resulta, no se los pueden quitar al nuevo que llegue al relevo como nuevo presidente. Según explicó el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, “hay una disposición en el artículo 105 constitucional que, tratándose de leyes electorales fundamentales, no procede ninguna modificación en este momento”. Aunque admitió que están dispuestos a discutirlo y a deliberarlo. ¿Entonces, se puede o no se puede modificar?

¿Y quién cuida al que elige al árbitro?

Ayer la bancada del PAN en San Lázaro puso el dedo en la llaga del proceso para la elección del nuevo presidente del INE. No son los diputados el primer filtro; es el llamado Comité Técnico de Evaluación, integrado por expertos, académicos y especialistas “puros”, “apartidistas”, que son los que eligen los perfiles más idóneos. “Pero el problema es que en ese comité hay personas afines al oficialismo, palomeadas desde la Secretaría de Gobernación o desde Palacio Nacional, vinculadas plenamente a Morena”, alertó el jefe de la bancada azul, José Lixa. Tan es así que hasta les ayudan en el examen a los que quieren elegir. Lo curioso es que ese comité ni siquiera se ha designado. ¿Curándose en salud?

Pide no olvidar a Rubén Rocha

Aunque sí es un escándalo el asunto de Guadalupe Taddei y “tiene que pagar”, no debe olvidarse el caso de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa y sus presuntos nexos con el crimen organizado, recordó la senadora priista Paloma Sánchez Ramos. “Al igual que con Rocha Moya, para Morena es muy fácil perdonar la corrupción y criminalidad cuando viene de su gente; lo único imperdonable para el narcorrégimen es que alguien se atreva a exigir un México y Sinaloa con justicia y paz”.