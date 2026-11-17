Terry Cole, director de la DEA, amenazó con exponer nexos de cárteles con políticos ‘corruptos’ en México.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, advirtió que la agencia continuará exponiendo los vínculos entre organizaciones criminales y políticos corruptos en México.

Terry Cole, a través de un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo que la corrupción en México alimenta las estructuras de las organizaciones criminales que representan una amenaza para las comunidades de Estados Unidos.

Por esta razón, aseguró que la DEA mantiene su compromiso de exhibir las conexiones entre organizaciones terroristas extranjeras y políticos mexicanos corruptos.

“DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, advirtió.

¿DEA tiene una lista de 35 políticos de Morena vinculados con cárteles?

La advertencia de Terry Cole ocurre después de que el periodista Raymundo Riva Palacio reveló que la DEA tendría una lista de 35 políticos de Morena que presuntamente mantienen vínculos con organizaciones criminales.

En su columna Miller y Cole, los enemigos de la 4T, publicada en El Financiero, el periodista señaló que el documento habría sido elaborado durante la primera administración de Donald Trump, entre 2017 y 2021, cuando Terry Cole estaba al frente de las operaciones de la DEA para México, Canadá y Centroamérica.

De acuerdo con Riva Palacio, la lista permaneció archivada durante el gobierno del demócrata Joe Biden, pero volvió a cobrar relevancia tras el regreso de Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la estrategia estadounidense contra los cárteles mexicanos, a los que su administración designó como organizaciones terroristas extranjeras.

El periodista también señaló que Stephen Miller, uno de los principales colaboradores de Trump en la Casa Blanca, comenzó a revisar distintas relaciones de políticos mexicanos que habrían sido elaboradas por dependencias estadounidenses, entre ellas la DEA.

Según la versión de Riva Palacio, los personajes que actualmente despiertan mayor interés entre las autoridades de Washington estarían relacionados con el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

DEA advierte que perseguirá a políticos que protejan a cárteles

El mensaje de Terry Cole también se relaciona con las advertencias que el funcionario hizo el viernes 13 de noviembre, cuando sostuvo que la estrategia estadounidense contra los cárteles no se limitará a sus líderes, operadores o estructuras financieras.

En esa ocasión, el director de la DEA advirtió que las investigaciones y acciones de las autoridades también podrían alcanzar a funcionarios y políticos que colaboren con las organizaciones criminales.

El señalamiento se produjo en el contexto de la sentencia de 22 años y medio de prisión contra Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cole advirtió que Estados Unidos buscará perseguir a quienes reciban dinero de los grupos delictivos a cambio de protección o utilicen sus cargos públicos para facilitar las operaciones de los cárteles.