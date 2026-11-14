Detienen a Giancarlo ‘N’, alias ‘Lucifer’, jefe operativo regional del CJNG en Jalisco y Colima

¿Qué pasa con el CJNG en Jalisco? Estas son las capturas y aseguramientos recientes. (Semar)

¿Jalisco dejó de ser el bastión del CJNG? Giancarlo ‘N’, también conocido como ‘Raptor’ o ‘Lucifer’ y señalado como presunto jefe operativo regional con presencia en Colima y Jalisco, fue detenido en Guadalajara.

La Secretaría de Marina informó este sábado 14 de noviembre sobre la captura del presunto generador de violencia de segundo nivel, como resultado de un operativo conjunto con otras autoridades.

‘Lucifer’ cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Esta detención se suma a una serie de operativos que buscan debilitar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que mantiene sus operaciones en la entidad.

Detenciones y operativos contra el CJNG

El pasado 8 de noviembre se confirmó la detención de Rafael ‘N’, conocido como ‘El R2’, presunto líder criminal y señalado como partícipe en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El presunto criminal se encontraba en el restaurante Sabea, ubicado en Zapopan, Jalisco. La fiesta estuvo amenizada con música en vivo por la banda Los Arras, cuyos integrantes también fueron señalados como posibles cómplices.

Posteriormente, el jueves 12 de noviembre, un operativo en Ocotlán, Jalisco, derivó en una persecución y un enfrentamiento armado. Una mujer y un elemento castrense resultaron heridos.

Este último enfrentamiento derivó en el cateo de una bodega en el mismo municipio, donde las autoridades aseguraron 18 camionetas con blindaje artesanal. Estos vehículos suelen ser utilizados por organizaciones criminales para patrullar y desplazarse por la región con mayor protección.

Posteriormente, el viernes 13 de noviembre, las autoridades confirmaron el aseguramiento de un narcolaboratorio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, ubicado en Degollado, Jalisco.

De acuerdo con los primeros indicios, este lugar operaba bajo las órdenes de Heraclio Guerrero Martínez, conocido como ‘El Tío Lako’.

En el sitio se elaboraban drogas como metanfetamina y se procesaban y extraían cannabidiol y tetrahidrocannabinol, compuestos de la marihuana.

La infraestructura instalada por el CJNG le permitía producir drogas con un valor estimado de 17 millones de pesos, según las autoridades.

En los últimos nueve meses, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el gobierno federal incrementó las acciones para debilitar la estructura de la organización criminal.