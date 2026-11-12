Ejército Mexicano repele agresión, detiene a una persona y asegura armamento del CJNG en Ocotlán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, este jueves 12 de noviembre, integrantes del Ejército Mexicano, al atender un reporte sobre un vehículo robado en el municipio de Ocotlán, Jalisco, fueron agredidos por civiles armados y al repeler esta acción, dos agresores perdieron la vida y uno más de nacionalidad hondureña fue detenido; asimismo, se logró el aseguramiento de lo siguiente:

1 fusil Barret Calibre .50”

1 ametralladora Cal. 5.56 mm.

2 armas largas de diversos calibres.

2 granadas calibre 40 mm.

1 vehículo con blindaje artesanal.

Derivado de este evento, una civil y un elemento del Ejército Mexicano resultaron heridos por disparos de los delincuentes, ambos se encuentran estables y fuera de peligro, habiéndoseles brindado la atención medica correspondiente; además, personal del Ejército y de la Guardia Nacional implementaron un despliegue operativo terrestre y aéreo en el área, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros responsables que lograron evadirse.

Hasta el momento no se han registrado bloqueos, ni más agresiones; el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición ante las autoridades correspondientes, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con estos resultados durante la presente administración en apoyo a tareas de seguridad pública han logrado la detención de 58,484 personas y el aseguramiento de 28,940 armas de fuego, 1,296 granadas y 53,769 vehículos, lo que debilita de forma significativa a las estructuras criminales.