‘Rachel’ deja a 32 personas incomunicadas en Ensenada: Ejército activa operativo de rescate

Este 12 de octubre del presente año, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional como parte de la aplicación del Plan DN-III-E realizaron una operación aérea de búsqueda y rescate, con el fin de evacuar a integrantes de una congregación religiosa que quedaron aislados en el rancho “Genesis”, Ensenada, B.C., debido a un deslizamiento de tierra que dificultó el acceso terrestre a la zona el cual fue provocado por las fuertes lluvias de la tormenta tropical “Rachel”.
Ante las condiciones adversas del terreno, clima y las dificultades para acceder por vía terrestre, la Fuerza Aérea Mexicana empleó un helicóptero UH-60, cuya tripulación ejecutó tres operaciones aéreas que permitieron rescatar exitosamente a 22 personas extranjeras, 10 de nacionalidad mexicana y 3 caninos que se encontraban imposibilitados para trasladarse a un lugar seguro.
Esta operación puso de manifiesto el alto nivel de preparación, adiestramiento y profesionalismo de los pilotos militares, quienes realizaron maniobras de aterrizaje y extracción de personas en una zona de difícil acceso, donde la evaluación de las condiciones del terreno y la ejecución precisa de procedimientos técnicos resultaron fundamentales para cumplir la misión.
De manera simultánea, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegaron personal a lo largo de los márgenes del río Pípila, en un tramo de 22 kilómetros, para buscar a una persona que de acuerdo con testimonios de quienes se encontraban en la congregación, habría sido arrastrada por la corriente.
Como parte de las acciones de auxilio, las personas rescatadas fueron trasladadas a instalaciones militares de atención sanitaria, donde médicos del Ejército Mexicano les proporcionaron atención oportuna y evaluaron sus condiciones físicas para determinar su estado de salud.
La aplicación del Plan DN-III-E evidenció la capacidad de respuesta oportuna y la preparación del personal militar para actuar de manera coordinada ante fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida de la población, mediante el empleo de medios aéreos y terrestres, así como la aplicación de procedimientos especializados de búsqueda y rescate.
Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de brindar el auxilio necesario en situaciones de emergencia, poniendo todas sus capacidades operativas, preparación y recursos al servicio de la población, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida y la integridad de las personas.