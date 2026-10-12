‘Rachel’ deja a 32 personas incomunicadas en Ensenada: Ejército activa operativo de rescate

Este 12 de octubre del presente año, personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional como parte de la aplicación del Plan DN-III-E realizaron una operación aérea de búsqueda y rescate, con el fin de evacuar a integrantes de una congregación religiosa que quedaron aislados en el rancho “Genesis”, Ensenada, B.C., debido a un deslizamiento de tierra que dificultó el acceso terrestre a la zona el cual fue provocado por las fuertes lluvias de la tormenta tropical “Rachel”.

Ante las condiciones adversas del terreno, clima y las dificultades para acceder por vía terrestre, la Fuerza Aérea Mexicana empleó un helicóptero UH-60, cuya tripulación ejecutó tres operaciones aéreas que permitieron rescatar exitosamente a 22 personas extranjeras, 10 de nacionalidad mexicana y 3 caninos que se encontraban imposibilitados para trasladarse a un lugar seguro.

A través de helicóptero se evacuó a 32 personas tras deslave en Ensenada

Esta operación puso de manifiesto el alto nivel de preparación, adiestramiento y profesionalismo de los pilotos militares, quienes realizaron maniobras de aterrizaje y extracción de personas en una zona de difícil acceso, donde la evaluación de las condiciones del terreno y la ejecución precisa de procedimientos técnicos resultaron fundamentales para cumplir la misión.

De manera simultánea, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegaron personal a lo largo de los márgenes del río Pípila, en un tramo de 22 kilómetros, para buscar a una persona que de acuerdo con testimonios de quienes se encontraban en la congregación, habría sido arrastrada por la corriente.

El Ejército buscó a una persona arrastrada por el río Pípila

Como parte de las acciones de auxilio, las personas rescatadas fueron trasladadas a instalaciones militares de atención sanitaria, donde médicos del Ejército Mexicano les proporcionaron atención oportuna y evaluaron sus condiciones físicas para determinar su estado de salud.

La aplicación del Plan DN-III-E evidenció la capacidad de respuesta oportuna y la preparación del personal militar para actuar de manera coordinada ante fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida de la población, mediante el empleo de medios aéreos y terrestres, así como la aplicación de procedimientos especializados de búsqueda y rescate.

El Ejército rescató a 32 personas aisladas por lluvias en Ensenada

Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, refrendan su compromiso de brindar el auxilio necesario en situaciones de emergencia, poniendo todas sus capacidades operativas, preparación y recursos al servicio de la población, con el objetivo prioritario de salvaguardar la vida y la integridad de las personas.