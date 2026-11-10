Plan Michoacán: Así adapta el Ejército su maquinaria para retirar explosivos del narco (FOTOS)

El Ejército realiza labores para retirar explosivos de caminos rurales de Apatzingán y Cotija, como parte de la Operación Corredor Seguro.

El Ejército Mexicano desplegó maquinaria pesada, vehículos blindados desminadores (VBD) y personal especializado para localizar y retirar artefactos explosivos colocados en caminos rurales de Michoacán, como parte de las acciones de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que las labores se concentran en dos zonas del estado: Apatzingán y Cotija, donde se implementó la ‘Operación Corredor Seguro’.

Los trabajos de despeje contemplan un total de 318.4 kilómetros de caminos y rutas, de los cuales 267.4 kilómetros corresponden a la zona de Apatzingán y otros 51 kilómetros a Cotija.

Vehículos blindados desminadores del Ejército operan en caminos de Michoacán para retirar "narcominas". (Gobierno de Michoacán)

Ejército despliega vehículos desminadores en Apatzingán

En Apatzingán, bajo la jurisdicción de la 43 Zona Militar, el operativo cuenta con tres unidades de maquinaria pesada, tres vehículos blindados desminadores y cuatro células contra explosivos.

La estrategia contempla despejar 14 rutas que conectan distintas comunidades y localidades de la región, entre ellas:

Naranjo Viejo

San Fernando

Loma de Piedra

Naranjo de Chila

Loma de los Hoyos

Terrero

La Alberca

El Capire

El Manzo

Las Cahuingas

Las Tinajas

Tecomán

El Alcalde

El Guayabo

El Mirador

La Salatera

Acatlán

Los Tules

San Mateo

El Lindero

Entre los trayectos considerados se encuentran Apatzingán-El Alcalde-Loma de los Hoyos-El Capire-El Lindero, con una extensión de 47 kilómetros, así como Naranjo de Chila-Naranjo Viejo, de 40 kilómetros.

También están contemplados los caminos que conectan El Mirador, El Manzo, Las Cahuingas, San Fernando y Loma de Piedra, con 27.3 kilómetros, además de las rutas entre Acatlán y Los Tules, de 24 kilómetros.

El objetivo es revisar y despejar estos caminos para facilitar el tránsito y reducir los riesgos para la población y las fuerzas de seguridad que operan en la región.

El operativo en Apatzingán contempla el despeje de 14 rutas con equipo especializado del Ejército. (SEDENA)

Ejército despeja 36.3 kilómetros de caminos en Cotija, Michoacán

La segunda zona de intervención se encuentra en Cotija, bajo la jurisdicción de la 21 Zona Militar. En este municipio, el programa contempla dos rutas principales, con una extensión proyectada de 51 kilómetros.

La primera comprende el trayecto Cotija-Paso de Piedra-Plan del Cerro, de 20 kilómetros; mientras que la segunda conecta Cotija con Los Gallineros y Los Amoles, con una longitud de 31 kilómetros.

De acuerdo con el titular de la Sedena, entre el 9 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 se habían despejado 36.3 kilómetros en esta zona.

Los trabajos abarcan puntos de referencia como Tingüindín, Tocumbo, Las Peñas, Los Reyes de Salgado y Los Limones.

El Ejército contempla intervenir dos rutas en Cotija, Michoacán, con una extensión total de 51 kilómetros. (SEDENA)

Plan Michoacán suma mil 424 detenidos y 188 por extorsión

El despliegue de estas unidades forma parte de las acciones de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia del Gobierno Federal para combatir a las organizaciones criminales y reforzar la protección de los sectores productivos del estado.

Durante la mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, las autoridades detuvieron a mil 424 personas por diversos delitos en Michoacán. De ese total, 188 fueron detenidas por extorsión.

Precisó que 42 de las personas detenidas por este delito están relacionadas con extorsiones contra productores de los sectores limonero y aguacatero, dos actividades fundamentales para la economía estatal.

En el mismo periodo, las autoridades aseguraron 860 armas de fuego y 127 mil cartuchos. Además, el Ejército y la Secretaría de Marina inhabilitaron 16 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración.

García Harfuch señaló que el Plan Michoacán mantiene cuatro líneas principales de acción: mayor presencia operativa, labores de inteligencia para identificar y detener a generadores de violencia, coordinación con autoridades estatales y municipales, y protección de los sectores productivos afectados por la extorsión.

Entre las detenciones relevantes mencionó las de César Alejandro, alias ‘El Botox’, líder de Los Blancos de Troya; Alfonso ‘N’, conocido como ‘Poncho La Quiringa’, jefe del grupo delictivo Los Reyes, de Cárteles Unidos; y Cristian, alias ‘El Vikingo’, señalados por su presunta participación en actividades de extorsión contra productores y empresarios de la entidad.