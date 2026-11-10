El ‘R2′ frena su extradición a EU: Juez le concede un amparo al líder regional del CJNG

El 'R2' fue capturado en el restaurante Sabea de Guadalajara, donde llevaba dos días departiendo con sus amigos.

Un juez concedió la suspensión contra actos de incomunicación, y decretó la suspensión provisional en contra de la extradición a Rafael Álvarez ‘N’, alias el ‘R2′, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los defensores del líder delincuencial interpusieron un juicio de amparo indirecto en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

El ‘R2′ permanece hospitalizado a consecuencia de lesiones de bala ocasionadas durante el enfrentamiento que sostuvo con autoridades federales y militares el domingo 8 de noviembre, cuando fue capturado en el restaurante Sabea de Guadalajara, donde llevaba dos días de fiesta con sus amigos, y mantuvo cautivos a empleados del establecimiento.

El juzgador amparista decretó la suspensión de plano para que cese de inmediato la incomunicación y cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional.

El ‘R2′ deberá permanecer hospitalizado

Asimismo, concedió la medida cautelar contra la extradición, y ordena que no se ejecute su entrega o puesta a disposición a policías extranjeros hasta que se resuelva el juicio en definitiva.

El juzgador ordenó también que ‘El R2′ deberá permanecer en el Hospital Civil de Guadalajara, donde se le atiende, y a disposición del juzgado en lo relativo a su libertad personal, pero esto no implica que quede en libertad. El ‘R2′ también debe ratificar la demanda de amparo en las próximas horas ante actuarios judiciales.

Al mismo tiempo, se prevé que el ministerio público federal defina la situación jurídica de las 19 personas aseguradas durante el operativo del pasado domingo; si bien algunos acompañaban al líder delincuencial, varias de ellas son empleadas de Sabea, a quienes se impidió retirarse para que siguieran atendiéndolo. Eventualmente, estas últimas serán liberadas.

Por disposición del Ministerio Público Federal, se mantienen asegurados y bajo investigación cuatro vehículos relacionados con los hechos, en cuyo interior, presuntamente, se alojaban armas y drogas.

¿Qué acusaciones acumula el ‘R2′, líder regional del CJNG?

Entre los capturados figuran individuos con antecedentes por posesión de armamento y delitos contra la salud; algunos son presuntos colaboradores del ‘R2′, otros son meseros y músicos.

A Rafael ‘N’ también se le conoce con el apodo de ‘El Barbas’, y es identificado como uno de los principales mandos y generadores de violencia del CJNG en Michoacán y Jalisco, y enfrenta cargos criminales tanto en México como en los Estados Unidos. Es requerido por delitos como homicidio calificado por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán.

Se le señala de formar parte del entramado en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, así como del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, casos judiciales que se desarrollan en carpetas independientes.

Cuenta también con una orden de extradición hacia Estados Unidos, y tiene una acusación formal en una corte estadounidense por conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina, además de portación ilegal de armas de fuego.