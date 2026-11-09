¿Por qué está hospitalizado Rafael ‘N’, el ‘R2’, detenido en Zapopan?

Rafael “N” alias El “R2”, líder de una célula delictiva, fue detenido y resultó herido en el operativo.

Rafael N, alias El ‘R2′, permanece bajo atención médica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tras resultar herido durante un operativo federal realizado la tarde del domingo en un restaurante de la avenida México. El despliegue de las fuerzas del orden derivó en un intenso enfrentamiento armado que culminó con la captura del sospechoso.

El señalado, quien es identificado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo que ser ingresado de urgencia al quirófano debido a la gravedad de sus lesiones.

Ante el perfil del detenido, el área de urgencias del hospital se encuentra bajo un estricto resguardo policial, con elementos desplegados tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

Autoridades ministeriales continúan con el procesamiento de la escena del crimen en el establecimiento ubicado en el cruce de las avenidas México y Terranova, zona que se mantiene acordonada y con un fuerte cerco de seguridad para el levantamiento de indicios.

Se reportó el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco. A dicha sede federal fueron trasladadas otras 19 personas que resultaron detenidas durante el mismo operativo, a la espera de que se defina su situación jurídica.

Rafael, alias ‘R2′, vinculado al caso Carlos Manzo

Rafael ‘N’, alias el ‘R2’, es señalado como presunto líder de ‘Los Rs’, una célula criminal que opera en Jalisco y Michoacán vinculada al CJNG.

Según las investigaciones, el ‘R2’ estaría presuntamente relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, quien fue alcalde de Uruapan y fue asesinado en un evento público en noviembre de 2025.

Manzo fue atacado directamente durante el Festival de las Velas en Uruapan, el 1 de noviembre de 2025.

‘Los Rs’ son liderados por ‘El R1’, Ramón Álvarez Ayala, detenido a finales de julio pasado, y el ‘R2’.