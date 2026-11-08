Ataque armado contra una familia en Celaya deja dos muertos y tres mujeres heridas

Hombres armados en motocicleta dispararon contra una camioneta en Celaya. (SSP de Guanajuato).

Integrantes de una familia fueron víctimas de un ataque armado en Celaya, Guanajuato, cuando viajaban en su vehículo . Derivado del ataque, dos hombres fallecieron y tres mujeres resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad que reportan en grave estado de salud.

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque armado se registró la tarde de este domingo 8 de noviembre sobre la calle Ignacio Zaragoza, frente al parque deportivo de la comunidad Segunda Fracción de Crespo.

Las víctimas se transportaban en una camioneta Ford Explorer color guinda y circulaban sobre dicha vialidad.

En ese punto, hombres armados a bordo de una motocicleta se les emparejaron y abrieron fuego a quemarropa en repetidas ocasiones con armas de alto poder, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las personas que en ese momento se encontraban conviviendo en el parque deportivo, de inmediato alertaron a las autoridades sobre las ráfagas de las detonaciones.

Minutos después, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional así como paramédicos para brindar auxilio a las víctimas.

Al revisar a las personas agredidas, los socorristas confirmaron que dos hombres ya no contaban con signos vitales.

Una de las víctimas fatales quedó dentro de la camioneta, en el asiento trasero, mientras que el segundo yacía sobre la cinta asfáltica, recostado sobre el costado derecho del vehículo.

Se supo que en la misma camioneta los paramédicos auxiliaron a tres mujeres con heridas de consideración.

Una de las lesionadas es una menor de edad que, según los reportes preliminares, presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

La menor fue trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como muy delicado.

Las otras dos mujeres también recibieron atención médica inmediata y fueron llevadas a un hospital.

​Tras confirmarse el fallecimiento de dos personas, los elementos de seguridad municipales y federales procedieron a acordonar el perímetro para resguardar la escena del doble crimen.

Más tarde, peritos y personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se hicieron presentes para iniciar el procesamiento del área.

Se sabe que en el sitio se fijaron y levantaron al menos 15 casquillos percutidos como indicios, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Por el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha dado a conocer la identidad de las víctimas del ataque armado, sólo se supo que las cinco personas agredidas son integrantes de una sola familia.

La Fiscalía del Estado informó que ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de este nuevo hecho violento registrado en Celaya.

Otra masacre familiar

Este doble asesinato ocurrido en Celaya se suma a una jornada violenta registrada en Guanajuato durante el sábado 7 de noviembre.

Y es que en el municipio de Valle de Santiago, se reportó un ataque armado que dejó tres personas sin vida.

Las víctimas fatales fueron dos hermanos y su sobrino. La Fiscalía General del Estado informó que las personas fallecidas fueron identificadas como los hermanos José Manuel “N” y Macedonio “N”, así como su sobrino, un adolescente identificado con las iniciales J.C.

Estos tres integrantes de una familia fueron asesinados en la comunidad de El Armadillo, en el municipio de Valle de Santiago.

De igual manera, las autoridades informaron que en la Colonia Los Pinos, en la ciudad de León, la tarde del sábado también se registró un ataque armado que dejó como saldo dos hombres sin vida.

La Fiscalía informó que las dos personas fallecidas, fueron identificadas como Juan Antonio “N” y Juan Carlos “N”.

Asesinan a policía municipal

A su vez, en el municipio de San Francisco del Rincón, fue asesinado a balazos un policía municipal en activo identificado como Óscar Leonel “N”.

Este elemento de seguridad pública fue atacado a balazos la noche del sábado sobre el libramiento sur esquina Bulevar Emiliano Zapata, en la colonia San José de los Fresnos.

Se sabe que el policía salía de turno y circulaba en su vehículo por el cruce del Libramiento Sur y el bulevar Emiliano Zapata cuando fue interceptado por sujetos que presuntamente viajaban en una motocicleta y le dispararon en al menos cinco ocasiones.