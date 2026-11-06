Detienen a Erick Gustavo ‘N’, elemento de la Guardia Nacional acusado de asesinar a su esposa

Imagen ilustrativa. Cristian Siboney, agente de la GN víctima de feminicidio; detienen a su esposo en Culiacán. (Cuartoscuro)

Erick Gustavo Acero Hernández, elemento de la Guardia Nacional, fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como presunto responsable del feminicidio de su esposa, Cristian Siboney Cárdenas, también agente de la GN. Los hechos ocurrieron el sábado 2 de noviembre en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información de la propia FGE, ambos agentes de la Guardia Nacional eran originarios del municipio de Escuinapa, Sinaloa, y vivían en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

La mañana del sábado 2 de noviembre, Cristian Siboney fue encontrada sin vida en un departamento de la calle Cima del César, en el fraccionamiento Alturas del Sur. Los informes preliminares de la autopsia indicaban que presentaba huellas de violencia e indicios de estrangulamiento.

Erik desapareció tras presunto feminicidio de Cristian Siboney

La noche anterior, la pareja presuntamente sostuvo una discusión. Después, el agente Erick desapareció, por lo que los familiares de la víctima lo señalaron como presunto sospechoso. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

La mujer tenía 34 años, era originaria de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, y trabajaba como elemento activo de la Guardia Nacional. Su muerte provocó exigencias de justicia entre habitantes de esa comunidad y organizaciones feministas, que pidieron esclarecer el caso con perspectiva de género.

En publicaciones difundidas tras el asesinato, el colectivo feminista Orquídeas Moradas identificó al presunto responsable como Erick Gustavo. La organización sostuvo que el hombre continuaba prófugo y advirtió que, por su formación institucional, posiblemente estaría armado. Por ello, pidió a la población no acercarse ni confrontarlo si contaba con información sobre su paradero.

Como resultado de las investigaciones, personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa) logró ubicar y detener al elemento activo de la Guardia Nacional.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal y esclarecerá su presunta participación en el feminicidio.