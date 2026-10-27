Ataque en Culiacán: Rafaguean antigua casa de campaña del gobernador con licencia de Sinaloa

Otra propiedad vinculada a Rocha Moya, en la colonia Las Quintas, fue baleada en mayo de 2026.

Un inmueble que funcionó como casa de campaña de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue atacado a balazos la noche del lunes 26 de octubre en Culiacán. El hecho provocó temor entre vecinos de la colonia Chapultepec, quienes escucharon durante varios minutos las detonaciones de armas de fuego.

De acuerdo con información de medios locales, la agresión dañó la fachada del inmueble, ubicado en la calle Francisco Márquez, así como vehículos que se encontraban en su interior. Hasta el momento de esta publicación, ninguna autoridad de seguridad municipal, estatal o federal había emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.

Según los primeros reportes, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar minutos después de las detonaciones para verificar si había personas lesionadas. No se había informado oficialmente sobre víctimas ni sobre personas detenidas por este ataque.

Segundo ataque contra una antigua residencia de Rocha Moya

El ataque registrado en la colonia Chapultepec se suma a otro incidente ocurrido en mayo de este año, cuando otra propiedad vinculada a Rubén Rocha Moya, ubicada en la colonia Las Quintas, también fue baleada.

De acuerdo con reportes periodísticos, la agresión ocurrió la mañana del 9 de mayo y causó daños en puertas, ventanas y la fachada del inmueble. En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el ataque y señaló que no se habían registrado personas lesionadas.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente si existe alguna relación entre ambos episodios. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el móvil del ataque más reciente ni sobre la identidad de los responsables.

Sheinbaum descartó el regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa

En agosto de este año, Rubén Rocha Moya solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido para separarse de la gubernatura de Sinaloa, luego de anunciar que retomaría sus funciones tras permanecer apartado del cargo desde mayo.

El 21 de agosto, el mandatario informó que regresaría al gobierno estatal; sin embargo, un día después presentó otra solicitud de licencia ante el Congreso local. En el documento, sostuvo que los intereses de Sinaloa, de “la nación y del movimiento de transformación estaban por encima” de cualquier consideración personal.

Rocha Moya anunció su decisión después de que la presidenta Claudia Sheinbaum y otros integrantes de Morena cuestionaran su regreso a la administración estatal, en medio de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico en Sinaloa.

El 24 de agosto, Sheinbaum afirmó que Rocha Moya no volvería a ocupar la gubernatura y planteó que quien fuera designado como mandatario interino permaneciera al frente del estado hasta el cambio de gobierno, previsto después de las elecciones de junio de 2027.

La presidenta también manifestó en su momento que desconocía las intenciones de Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones. Asimismo, aclaró que la licencia por tiempo indefinido no equivalía a una renuncia al cargo.

“Me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa”, declaró.