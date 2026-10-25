¿Renuncia de Taddei afectará las elecciones de 2027? Esto pasará con el calendario del INE

El organismo electoral evaluará posibles retrasos y riesgos operativos, financieros, legales y tecnológicos durante la preparación de los comicios. (Cuartoscuro).

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una metodología para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en medio de la renuncia anunciada por Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, la cual presentará ante la Cámara de Diputados este lunes 26 de octubre.

El organismo buscará identificar posibles retrasos y evaluar riesgos en la ejecución del calendario electoral.

La metodología fue avalada por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y establece que las unidades responsables del INE deberán informar cada semana sobre el desarrollo de sus actividades mediante una herramienta informática y tableros de seguimiento y control. Con ello, el organismo busca detectar posibles desfases y contar con información para que sus órganos de decisión determinen las medidas correspondientes.

El mecanismo contempla la presentación de informes parciales de octubre de 2026 a julio de 2027. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la encargada de elaborarlos, previa revisión de la Secretaría Ejecutiva, para someterlos a consideración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y presentarlos posteriormente al Consejo General.

Además del avance de las actividades, las áreas responsables deberán evaluar riesgos que puedan afectar su ejecución o conclusión, incluso cuando las tareas se desarrollen dentro de los plazos previstos. Estos riesgos se clasificarán en ámbitos financiero o presupuestal, legal, operativo o logístico, tecnológico y de integridad o corrupción, y deberán comunicarse de inmediato mediante la herramienta informática.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), presentará su renuncia al órgano electoral luego del escándalo que la involucra con un contratista que recibió contratos millonarios. (Cuartoscuro). (Mario Jasso)

Al concluir el Proceso Electoral Federal 2026-2027, el INE elaborará un informe final para evaluar el cumplimiento global del calendario, las principales desviaciones y sus causas, los riesgos que se hayan materializado y la efectividad de las medidas aplicadas. El documento también incluirá propuestas de mejora para la planeación del proceso electoral 2029-2030.

La aprobación de estos mecanismos ocurre después de que Guadalupe Taddei anunciara que presentará su renuncia como consejera presidenta ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos del instituto. La funcionaria afirmó que su decisión busca proteger al organismo y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional.

Aunque el INE ya estableció mecanismos para supervisar las actividades del proceso electoral, el comunicado sobre la metodología no precisa qué efectos tendría la renuncia de Taddei en la conducción del organismo ni si implicaría cambios en el calendario electoral.

Por ahora, el documento se concentra en establecer controles para vigilar el cumplimiento de las tareas previstas y atender posibles retrasos durante la organización de los comicios.