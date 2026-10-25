¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas, el contratista del INE y cercano a Guadalupe Taddei?

José Alfredo Hernández Casillas, empresario cuyo nombre aparece en reportes sobre contratos electorales y su presunta cercanía con Guadalupe Taddei.

José Alfredo Hernández Casillas, empresario dedicado al suministro de materiales electorales, está bajo la lupa por ser parte de una supuesta red de empresas que simularon competencia en licitaciones, esto al amparo de su cercanía con Guadalupe Taddei,consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con información publicada por Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ubica al empresario como presunta cabeza de una red de empresas que también supuestamente operan como factureras en contratos relacionados con materiales electorales.

Los señalamientos colocaron a Hernández Casillas en el centro de la polémica por las adjudicaciones de proveedores del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

¿A qué se dedica José Alfredo Hernández Casillas?

Hernández Casillas es un empresario vinculado al suministro y la fabricación de materiales utilizados en los procesos electorales, entre ellos urnas, boletas y mamparas.

Su nombre ha sido relacionado con distintas compañías que participan en contrataciones con el INE y los OPLE. Entre las empresas están Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

¿Qué relación tiene con Guadalupe Taddei?

La cercanía entre Hernández Casillas y Guadalupe Taddei cobró relevancia tras la difusión de videos en los que aparece junto a integrantes de la familia de la consejera presidenta del INE.

Una de las grabaciones muestra un viaje a París, Francia, en el que el empresario aparece acompañado de Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la funcionaria, en un hotel de la capital francesa.

Estas imágenes alimentaron los señalamientos sobre un posible conflicto de interés relacionado con los proveedores que mantienen contratos con el organismo electoral. No obstante, la cercanía personal y las imágenes difundidas no acreditan por sí mismas una irregularidad administrativa o un delito.

ASF investiga posibles irregularidades en contratos del INE

El caso provocó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que anunció el inicio de una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

El órgano fiscalizador dijo que cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en diversas contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. La revisión también contempla a los OPLE, empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los señalamientos.

La investigación se realiza, según la ASF, con base en sus nuevas facultades en materia de investigación y después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara investigar el uso de recursos públicos. Un día antes del anuncio de la ASF, Taddei calificó las acusaciones en su contra como infundadas.

En medio de la polémica, la consejera presidenta rechazó dejar el cargo. Durante una reunión virtual con las demás consejerías, afirmó: “no me voy”, y calificó los señalamientos como un “ataque político”.

Previamente, durante una sesión extraordinaria del INE, sostuvo: “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques”.