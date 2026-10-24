‘Morena no meterá las manos por nadie’: Monreal pide que se aclaren presuntas irregularidades en el INE

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que su partido no protegerá a nadie que haya cometido irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que pidió aclarar los señalamientos que involucran a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y a proveedores del organismo.

“Morena no va a cubrir a nadie, no va a meter las manos por nadie que haya cometido irregularidades”, declaró el legislador, quien señaló que la información que ha salido a la luz es delicada y debe investigarse.

En conferencia con medios, Monreal advirtió que es necesario esclarecer los hechos sin poner en riesgo la legitimidad del INE y pidió no responsabilizar a ninguna persona sin pruebas.

“Eso le corresponde al órgano interno de control o a la Auditoría Superior de la Federación o incluso a la UIF, porque se ha filtrado también que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha bloqueado cuentas relacionadas con empresarios proveedores del INE. Todo esto se tiene que aclarar.”, señaló.

Monreal hizo estas declaraciones en el contexto de la investigación que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos del INE. La revisión también incluye a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, servidores públicos y proveedores del órgano electoral.

En un comunicado difundido el viernes, la ASF informó que, a la fecha, “ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.

Taddei anuncia cambios en el INE tras investigación de la ASF

Las acusaciones han llegado hasta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien es señalada por conflicto de interés, luego de que se difundieran videos en los que aparece en compañía de un proveedor del instituto electoral, identificado como Alfredo Hernández.

Antes, Taddei ya había sido cuestionada por un caso que involucraba a su chofer Jonathan Navarrete, quien aparece como apoderado legal de la compañía Corporativo Zeg, la cual se encarga de suministrar materiales electorales. El nombre de dicha compañía aparece en investigaciones de la ASF y de la UIF.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió realizar auditorías para aclarar las acusaciones contra la consejera presidenta: “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, afirmó en su conferencia matutina del viernes 23 de octubre.

En tanto, Guadalupe Taddei defendió la transparencia del INE y anunció este sábado cambios en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, tras la investigación iniciada de oficio por la ASF.

“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, se lee en un comunicado publicado este 24 de octubre.

¿Pueden Diputados pedir la renuncia de Guadalupe Taddei?

Sobre la posibilidad de que Taddei deje el cargo en medio de la polémica, Monreal explicó que la Cámara de Diputados no tiene facultades para exigir su renuncia una vez que fue designada.

Recordó que los diputados son responsables de nombrar a los consejeros electorales y a la presidenta del INE, pero aclaró que esto no les permite solicitar después su salida.

“Nosotros no tenemos capacidad jurídica para pedirle renuncia”, señaló.

El legislador agregó que la permanencia de Taddei debe evaluarse con base en las pruebas que existan y en los resultados de las investigaciones.