INE tendrá nuevos consejeros: Diputados aprueban la terna con Arturo Chávez, Denisse Puga y Blanca Cruz

(Cuartoscuro / Talleres Gráficos de México / FB: @Frida Denisse Gómez Puga / FB: @Blanca Y. Cruz García)

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá tres nuevos consejeros electorales, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por mayoría calificada la terna encabezada por Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassara Cruz.

Con 334 votos a favor y 127 en contra, la Cámara Baja aprobó que los tres funcionarios se integren como nuevos consejeros del INE, luego de un proceso que la oposición calificó como opaco en la selección de aspirantes.

Los 15 finalistas fueron divididos en quintetas, de las cuales salió un representante de cada una, con lo que se conformó una terna que fue aprobada por la mayoría de la Junta de Coordinación Política y mandada a la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Tras la discusión, él y las futuras consejeras obtuvieron el respaldo de Morena, PT y Partido Verde, con lo que sumaron votos de más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Se espera que los nuevos consejeros rindan protesta en sesión general del INE.

¿Quiénes son los tres consejeros del INE aprobados por la Cámara de Diputados?

Los tres funcionarios que se incorporarán como consejeros del INE son:

Frida Denisse Gómez Puga , titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Blanca Yassara Cruz García , presidenta del Instituto Electoral de Puebla.

, presidenta del Instituto Electoral de Puebla. Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México.

Una de las principales polémicas se registró en torno a Arturo Chávez, exasesor de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era alcaldesa de Tlalpan y quien no tiene experiencia laboral en el sector electoral.

La oposición rechazó el proceso desde la selección de las quintetas, además de que reiteró su desacuerdo cuando los líderes de las bancadas del PRI y el PAN firmaron el documento que se entregó con la terna a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, y además añadieron la leyenda ‘en contra’.