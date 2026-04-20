Hoy entregan quintetas de idóneos al INE; ‘se hicieron en lo oscuro’, asegura la oposición

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, resumió que “ya sabemos lo que va a suceder. El nuevo INE ya no será ciudadano, será totalmente de Morena”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Líderes parlamentarios del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados acusaron que este lunes el Comité Técnico de Evaluación de los perfiles de aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) entregará las tres quintetas de los más idóneos, las cuales decidieron en lo “oscuro”, en el “sigilo nocturno” y en un proceso “sin legitimidad” y en el “descrédito”.

La convocatoria establece que este 20 de abril los integrantes del comité técnico deben entregar formalmente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la lista de los 15 finalistas para que elija a los nominados que asumirán las tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

No obstante, los legisladores de oposición criticaron que, para decidir estas tres quintetas, los integrantes del comité se reunieron desde la medianoche del pasado viernes, sin ninguna garantía de transparencia ni de máxima publicidad.

El coordinador del PAN en San Lázaro, José Lixa, reprochó que “sorprende la prisa, el sigilo nocturno y el secretismo con el que está actuando un comité tan relevante, sin siquiera cumplir con su obligación de máxima publicidad. Lamentablemente los vicios para la selección de consejeros del INE se están multiplicando. Nada bueno surge así”, advirtió.

El vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, completó la crítica: “Se roban nuestra democracia. El concurso para seleccionar a tres integrantes del consejo del INE ha estado manchado desde un principio. El sesgo que se ha marcado es inaudito”, afirmó.

“Los integrantes del Comité de Evaluación no sólo tienen una marcada afinidad con Morena, sino que han viciado el proceso. Primero calificaron alto a los participantes más cercanos al régimen”, dijo.

“Después, rasuraron la lista sin transparentar criterios y evaluaciones. Ahora convocan en secreto y siniestramente a las 10:30 de la noche (en lo oscuro) y sin la debida transparencia para acordar solitariamente un listado de finalistas del concurso”, denunció.

Por todo lo anterior, consideró que todo el proceso “huele mal y seguro saldrán mal las decisiones. Ya no tienen vergüenza ni pudor”, reclamó, en referencia a la mayoría de Morena en el Palacio Legislativo, única instancia con la facultad de elegir a los consejeros electorales.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, resumió que “ya sabemos lo que va a suceder. El nuevo INE ya no será ciudadano, será totalmente de Morena”.

Explicó que “no se han generado las condiciones de legitimidad ni de certeza para la sociedad. Primero, porque ¿quién elaboró el instrumento con el cual se midió a los participantes? Y segundo, ¿quién le ayuda a ese Comité Técnico? Está todo esto desacreditado”, acusó.