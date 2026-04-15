Arturo Chávez ‘defiende’ puntaje casi perfecto para ser consejero del INE: ‘Me dedico a estudiar mucho’

Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México, sostuvo que su trayectoria en temas electorales no es ampliamente conocida, pero afirmó que ha participado en distintos espacios vinculados con procesos democráticos. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras iniciar el proceso de entrevistas de los 100 aspirantes mejor evaluados para formar parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral, Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, defendió su calificación casi perfecta en el examen y su experiencia en materia electoral.

El funcionario sostuvo que su trayectoria en temas electorales no es ampliamente conocida, pero afirmó que ha participado en distintos espacios vinculados con procesos democráticos. “Soy poco conocido, pero tengo mucha experiencia profesional en el ámbito electoral”, afirmó.

Como parte de su explicación, señaló que coordinó el primer monitoreo de medios de comunicación realizado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), además de su participación como ciudadano en casillas y otros ejercicios políticos.

“Coordiné el primer monitoreo que hizo el IFE de los medios de comunicación. He participado como ciudadano, tanto en casillas electorales como en otros procesos políticos”, expresó Chávez López ante medios de comunicación.

El aspirante a consejero del INE también destacó su participación actual en la impresión de materiales vinculados con procesos democráticos desde su cargo en Talleres Gráficos de México.

“Hoy mismo estamos imprimiendo las boletas del próximo ejercicio de participación ciudadana de la Ciudad de México”, agregó Arturo Manuel Chávez López.

¿Quién es Arturo Chávez y qué cargos públicos ha ocupado?

Arturo Manuel Chávez López es sociólogo de formación y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que ha desarrollado una carrera de más de 30 años como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo se enfoca en el análisis político, la teoría social y el estudio de los procesos democráticos en México.

Dentro de su trayectoria académica, también participa en proyectos de investigación y formación de estudiantes en temas vinculados con comunicación política, instituciones y comportamiento electoral, lo que ha consolidado su perfil como especialista en ciencias sociales con enfoque en lo público.

En el ámbito gubernamental, Arturo Manuel Chávez López ocupa el cargo de director general de Talleres Gráficos de México desde octubre de 2025, organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación encargado de la impresión de documentos oficiales del Estado.

Previo a este cargo, ocupó posiciones en la administración pública federal y local, entre ellas la titularidad de la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, labores de asesoría en el gobierno de la Ciudad de México y funciones de coordinación institucional como jefe de oficina en áreas vinculadas con ciencia, educación y gobierno.

¿Qué dijo Arturo Chávez sobre su calificación casi perfecta?

Arturo Manuel Chávez López obtuvo una calificación de 99 aciertos de 100 en el examen aplicado el 6 de abril a los aspirantes a consejeros del INE en la Cámara de Diputados, uno de los puntajes más altos del proceso.

Ante los cuestionamientos por su resultado, el académico atribuyó su desempeño al estudio y a su formación como científico social.

“Los científicos sociales nos dedicamos a estudiar mucho, la cosa es estudiar, el conocimiento es la base de la transformación”, explicó Arturo Manuel Chávez López.

Asimismo, indicó que su experiencia en la aplicación de evaluaciones le permitió prepararse de manera adecuada. El aspirante sostuvo que su formación académica ha sido clave para obtener resultados altos en evaluaciones.

“Yo aplico muchos exámenes y sé cómo preparar un examen, y sé cómo preparar las respuestas”, señaló.

Los espacios que buscan ocupar los aspirantes quedaron vacantes tras la salida de Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyeron su encargo el 4 de abril de 2026 como parte de la renovación escalonada del Consejo General del INE.

La Cámara de Diputados prevé definir a los tres nuevos consejeros del INE a finales de abril. Antes, el Comité Técnico de Evaluación entregará el 20 de abril las quintetas de aspirantes, que servirán como base para la votación en el pleno.