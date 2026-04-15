Presidenta del IECM advierte de riesgos si inexpertos llegan al INE

La funcionaria del IECM dijo confiar en el trabajo que está haciendo el Comité Técnico de Evaluación para definir a los consejeros del INE, pues afirmó que de lo contrario no participaría en el proceso [Fotografía. Cuartoscuro]

Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y aspirante a consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió riesgos para la elección de 2027 en caso de que personas sin experiencia suficiente lleguen al árbitro electoral.

Al acudir a la entrevista con el Comité Técnico de Evaluación, Avendaño destacó que la elección del próximo año será compleja porque concurrirán la intermedia y la elección judicial, por lo que, dijo, el INE requiere perfiles calificados.

“¿Cuál es el riesgo de que una persona que no tiene el suficiente conocimiento, experiencia (llegue al INE)? Pues que no se tomen decisiones adecuadas. Nuestros procesos electorales cada vez son más complejos, viene un reto mayúsculo en 2027, la elección que se avecina es una elección muy compleja porque va a ir de la mano, si es que no cambia la normativa, con la elección de las personas del Poder Judicial no solo a nivel federal sino a nivel entidades (con la intermedia).

“Siempre existe un riesgo de que personas que no conozcan la materia electoral se pudiesen incorporar, me parece que no sería una decisión adecuada pero ya veremos”, señaló.

La funcionaria dijo confiar en el trabajo que está haciendo el Comité Técnico de Evaluación, pues afirmó que de lo contrario no participaría en el proceso, y destacó que su aspiración al INE está respaldada por 25 años de experiencia en la materia electoral.

Bernardo Valle Monroy defiende su aspiración para ser consejero del INE

Bernardo Valle Monroy, colaborador de la Secretaría de Gobernación que participó en la redacción de la reforma electoral, defendió su avance en la contienda para ocupar una de las vacantes en el INE, pues dijo que su calificación casi perfecta en el examen de conocimientos y el aval de idoneidad para ocupar el cargo que recibió el martes es resultado de 25 años de experiencia.

Al acudir a la Cámara de Diputados a la entrevista con el Comité Técnico de Evaluación, Valle Monroy rechazó que le hayan filtrado las respuestas del examen y, ante los señalamientos de sus vínculos con el gobierno federal, garantizó actuar con imparcialidad en caso de llegar al INE.

“En contraste con el tiempo que yo he estado trabajando aquí (Segob), dando mi opinión, llevo más de 25 años en la materia electoral, trabajando en órganos electorales, desempeñándome de manera independiente e imparcial; eso lo pueden verificar, a mí me da mucho gusto que los perfiles de la gente estén abiertos a quien lo quiera revisar, creo que esa es mi garantía”, sostuvo.