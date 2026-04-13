Avanzan 100 en carrera por 3 consejerías del INE; quedan fuera cercano a Taddei y expresidenta del TEPJF

Flavio Cienfuegos Valencia, exjefe de oficina de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y María del Carmen Alanis Figueroa, exmagistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quedaron fuera de la pugna por una de las tres consejerías del árbitro electoral que están vacantes.

El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista de 100 aspirantes, 14 de ellos pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, que consideró idóneos para ser consejeros electorales y que avanzan a la etapa de entrevistas que comenzará este martes, lista en la que destacó la ausencia de los dos personajes.

Otro personaje que quedó fuera de la competencia es Pedro Pablo Chirinos, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE.

En contraste, Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México, y que obtuvo la calificación más alta en el examen de conocimientos, avanzó a la siguiente etapa, en medio de señalamientos por su falta de experiencia en el ámbito electoral.

Funcionarios cercanos a Taddei avanzan

Funcionarios de la cúpula del INE, y que son cercanos a la presidenta del INE, también recibieron el visto bueno del Comité Técnico de Evaluación para esta etapa del proceso que evaluó tres criterios: experiencia con un valor del 40 por ciento de la calificación, exposición de motivos con el 30 por ciento y ensayo con el 30 por ciento.

Se trata de Roberto Carlos Félix López, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE y que dijo pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+; Juan Manuel Vázquez Barajas, encargado de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos; y Jesús Octavio García González, quien con Guadalupe Taddei pasó de proveedor a titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, en medio de señalamientos por posible conflicto de interés.

Otros funcionarios del INE que se presentarán a entrevista son Marisa Arlene Cabrera Porchas, titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE; María Fernanda Romo Gaxiola, directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política contra las Mujeres; y Alejando Romero Millán, asesor de la consejera del INE Norma Irene de la Cruz.

Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) también superaron la evaluación de idoneidad, se trata de Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto; Sonia Pérez Pérez, César Ernesto Ramos Mega, quien se inscribió como migrante.

Otros personajes destacados que también avanzaron son Alejandra Tello Mendoza, jefa de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial del TEPJF; y Bernardo Valle Monroy, funcionario de la Secretaría de Gobernación que participó en la redacción de la fallida reforma constitucional en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.