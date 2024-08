¿Quién es Claudia Zavala, la consejera del INE que intenta frenar la supermayoría de Morena?

En un intento por frenar la supermayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala Pérez ha comenzado a tener gran relevancia debido a su propuesta publicada este viernes 23 de agosto, pero ¿quién es Claudia Zavala?

De acuerdo con los registros del INE, Beatriz Claudia Zavala Pérez es licenciada y Maestra en Derecho egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su formación profesional tiene estudios en teoría constitucional, de la democracia, sistemas electorales, teoría jurídica contemporánea, del género y multiculturalismo. Además, cuenta con una formación especializada en carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), teoría del proceso, teoría de la prueba, argumentación e interpretación.

En su trayectoria profesional, Claudia Zavala comenzó a trabajar en la sala central del entonces Tribunal Federal Electoral de febrero de 1994 a noviembre de 1996. Posteriormente, en noviembre de dicho año a enero de 2006, colaboró en la Ponencia del Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, desempeñando los cargos de Secretaria auxiliar, de estudio y cuenta, Instructora y Coordinadora de ponencia (asesora).

De febrero a diciembre de 2006 se desempeñó como Directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF.

En 2007 colaboró como Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la ponencia del Magistrado Leonel Castillo González.

De 2008 a 2010 fue Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. Posteriormente Consejera Electoral, en cuyo cargo le correspondió presidir la:

La Comisión Provisional encargada de vigilar la oportuna formación de los consejos distritales

La Comisión de Normatividad y Transparencia

La Comisión de Participación Ciudadana.

Además, integró las Comisiones de Fiscalización, Asociaciones Políticas y la Comisión Instructora encargada de sustanciar los procedimientos sancionatorios por presuntas irregularidades de los consejeros electorales distritales para el proceso electoral ordinario 2011-2012.

De marzo de 2013 al 4 de noviembre de 2016 se desempeñó como Secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del TEPJF en la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.

En la parte académica ha impartido diversos cursos, talleres, ponencias y ha participado como docente en seminarios y diplomados.

Además, ha participado en distintos foros y eventos académicos presentando ideas, propuestas y ensayos sobre los temas de:

Didáctica del derecho

El sistema de medios de impugnación en materia electoral

Procedimiento administrativo sancionador

Ciudadanía

Igualdad de género

Democracia

¿Cuál es la propuesta para evitar supermayoría de Morena en Diputados?

La consejera Claudia Zavala manifestó ante el Consejo General del INE una propuesta que busca evitar una sobrerrepresentación de la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde, con la que pasaría de tener 317 en lugar de 364 curules.

El Financiero tiene una copia del documento que dice que Morena tiene 53 números diferentes, no los 75 que vienen del proyecto aprobado el miércoles por la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

El PVEM contaría con ocho plurinominales en lugar de 20 y el PT con ninguno, aunque la propuesta original es darle 13.

Si se suman los votos obtenidos en las urnas (161, 57 y 38, respectivamente), la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia sumaría 317 curules. Se requerirían 15 diputados para ser una mayoría calificada y contar con los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales.

El documento de la consejera, a quien Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador han señalado de trabajar a favor del PAN, se basa en aplicar todas las fases del método de resto mayor.

“La distribución de curules por circunscripción, se iniciará con el partido político participante que obtuvo la mayor votación nacional, seguido del partido que obtuvo la segunda mayor votación, y así sucesivamente, en orden decreciente hasta completar la asignación de las diputaciones que corresponde a cada partido por circunscripción, hasta distribuir cuarenta curules en cada una de ellas”.

Con ese método habría 60 pluris del PAN y no 40; 40 del PRI y no 26; y 39 de Movimiento Ciudadano y no 26; el PRD se mantendría en cero.

Así, las bancadas de oposición quedarían integradas con 92 legisladores del PAN, 42 del PRI, 40 de Movimiento Ciudadano y uno del PRD.

“El exceso en la sobrerrepresentación de alguno o varios partidos constituye un fenómeno que reduce la magnitud del principio de proporcionalidad dentro de esa unidad, que lo puede poner en riesgo de una minimización o suplantación de las fuerzas políticas”, se argumenta en el documento.

Además, expresa que la representación proporcional debe atender a la expresión de pluralidad máxima.