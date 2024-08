Morena ‘inventa triunfos de sus aliados’ para lograr indebida mayoría calificada

Morena busca darle más victorias a sus partidos aliados para obtener más escaños en el Congreso, denunció el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama.

En redes sociales, el exconsejero detalló que el partido gobernante le ha dado el gane al PT y al Partido Verde (PVEM) por igual. “Coyoacán, distrito ocho: el PVEM tuvo 5 por ciento de votos, Morena 37 por ciento. Pero según el convenio de coalición, ¡ganó el Verde!, no Morena. Eso hicieron en 90 distritos”,

Junto a su reclamo, el académico compartió una imagen del conteo de los votos en la alcaldía capitalina, en la que se ve la clara victoria de Morena.

Vean un claro ejemplo de cómo el oficialismo inventa triunfos de los partidos satélite de Morena.



Coyoacán, distrito 8: el PVEM tuvo 5% de votos, Morena 37%



Pero según el convenio de coalición, ¡ganó el Verde!, no Morena.



Eso hicieron en 90 distritos electorales 🧵 pic.twitter.com/asBPhwKrwS — Ciro Murayama (@CiroMurayamaMx) August 7, 2024

De acuerdo con lo que compartió el exconsejero, Morena habría obtenido la mayor cantidad de votos con 37.02%, mientras el PVEM únicamente sacó 5.44% de los sufragios.

Murayama explicó que esta maniobra se repitió en al menos 90 ocasiones, con lo que el Verde fue el mayor beneficiado. “De los 219 triunfos distritales de la coalición del gobierno, Morena fue el que aportó la mayor cantidad de votos en 213 distritos Pero regala 90 triunfos: 42 al PT y 48 al PVEM”.

Explicó que de esta manera, el partido guinda puede aumentar la cantidad de legisladores que se le deben otorgar por representación proporcional. “Con ello, Morena se deshace de diputados uninominales y recibe otros tantos plurinominales”, apuntó.

Dejó ver que con esto, el partido gobernante busca obtener una ventaja indebida, aun cuando tiene que engañar a sus propios simpatizantes. “Así Morena infla artificialmente a las bancadas del PVEM y PT. Engañan a los propios electores de Morena”, denunció.

Finalmente, el ahora académico de la UNAM acusó que esto es un engaño para obtener una sobrerrepresentación indebida. “Y con sus pluris adicionales, por ocultar triunfos, se hacen de una supermayoría calificada artificial. Quieren 75 por ciento de los diputados con 55 por ciento del voto. Un fraude”.

Murayama también ha sido un fuerte crítico de la sobrerrepresentación de más de 20% que buscan Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Al respecto, reclamó que los partidos mayoritarios buscan una ventaja indebida al interpretar la ley de dos maneras diferentes.

“El oficialismo hace una lectura tramposa del art. 54 constitucional: en el párrafo uno leen ‘un partido’ como sinónimo de coalición: si no, no tendrían plurinominales. En el párrafo cinco dicen que no son sinónimo para lograr la sobrerrepresentación de 20 por ciento. Vaya incongruencia”, sentenció.