Consejera del INE va por quitar supermayoría a Morena en Diputados: ‘Hay exceso en la sobrerrepresentación’

Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) deberían tener 317 legisladores en la Cámara de Diputados y no 364, de acuerdo con la propuesta que la consejera electoral Claudia Zavala presentará mañana ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento, del cual tiene copia El Financiero, perfila dar a Morena 53 plurinominales y no los 75 que vienen en el proyecto de acuerdo aprobado el miércoles por la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

¿Cómo quedaría la asignación de ‘pluris’ con la contrapropuesta?

El PVEM contaría con ocho plurinominales en lugar de 20 y el PT con ninguno, aunque la propuesta original es darle 13.

Si se suman los votos obtenidos en las urnas (161, 57 y 38, respectivamente), la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia sumaría 317 curules. Con ello, le faltarían 15 diputados para ser mayoría calificada y tener los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales.

El documento de la consejera, a quien Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador han señalado de trabajar a favor del PAN, se basa en aplicar todas las fases del método de resto mayor.

“La distribución de curules por circunscripción, se iniciará con el partido político participante que obtuvo la mayor votación nacional, seguido del partido que obtuvo la segunda mayor votación, y así sucesivamente, en orden decreciente hasta completar la asignación de las diputaciones que corresponde a cada partido por circunscripción, hasta distribuir cuarenta curules en cada una de ellas”.

Con ese método habría 60 pluris del PAN y no 40; 40 del PRI y no 26; y 39 de Movimiento Ciudadano y no 26; el PRD se mantendría en cero.

De ser aprobada esta propuesta, Morena y sus partidos aliados pasarían de tener 364 curules a solo 317.

Así, las bancadas de oposición quedarían integradas con 92 legisladores del PAN, 42 del PRI, 40 de Movimiento Ciudadano y uno del PRD.

“El exceso en la sobrerrepresentación de alguno o varios partidos constituye un fenómeno que reduce la magnitud del principio de proporcionalidad dentro de esa unidad, que lo puede poner en riesgo de una minimización o suplantación de las fuerzas políticas”, se argumenta en el documento.

Además, expresa que la representación proporcional debe atender a la expresión de pluralidad máxima.

¿Cuándo se discutirá la repartición de plurinominales en el Congreso?

Ejemplifica con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la asignación de diputaciones plurinominales en Nayarit en 2017.

“La democracia se basa en el principio de igualdad, el cual procura dar voz y voto a los grupos sociales que posean una cierta representación en esa comunidad.

“Ello con la finalidad de evitar la imposición de las mayorías, aludiendo que por esa razón, la democracia no es sólo una regla de la mayoría, ya que, el cuarenta y nueve por ciento de la población no puede ser prisionero del cincuenta y uno por ciento”.

El INE discutirá la repartición de los plurinominales en sesión de este viernes, programada a las 10:00 horas, con lo que quedarían definida la integración del Congreso. Se requieren seis de 11 votos para aprobar el acuerdo.