¿Qué le falta a Somos MX, grupo al que se pasó Carolina Monroy, prima de EPN, para ser partido político?

En 2025, Somos México se registró como asociación e inició su proceso para convertirse en partido político.

Somos México es el grupo que aspira a ser partido político y al que ‘saltó’ Carolina Monroy del Mazo, prima del expresidente de México Enrique Peña Nieto, tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El grupo continúa en el proceso para ser partido a pesar de la polémica por duplicidad de registros afiliados en dos organizaciones diferentes.

Uno de sus dirigentes, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció movilizaciones para defender el registro de la organización ante un posible ‘atraco’ del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No vamos a esperar a que nos nieguen el registro, nosotros nos vamos a movilizar antes de que el Tribunal de su resolución definitiva. No vamos a esperar, después de palo dado, las decisiones del Tribunal son inatacables, no hay manera de revertirlas legalmente. Hay una comisión nuestra trabajando un plan de acción para elevar el costo político si se pretende hacer un atraco en contra de la ciudadanía”, dijo.

¿Qué sabemos de Somos México y cuándo se convertirá en partido político?

La organización Somos México fue registrada como asociación civil Personas Sumando, en 2025. De esta forma se convirtió en uno de los grupos que presentó su solicitud formal de registro.

Para obtener el aval definitivo será necesario acreditar un padrón equivalente al 0.26 por ciento del Padrón Electoral federal, es decir, alrededor de 256 mil 030 personas afiliadas.

El plazo que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) será del 31 de marzo al 25 de junio de este año para emitir su fallo y determinar si el grupo se convierte en partido político.

En caso de que la decisión sea favorable, Somos MX se convertiría en un nuevo partido político a partir del 1 de julio, por lo que tendría posibilidades de participar en las elecciones de 2027.

¿Por qué la prima de Enrique Peña Nieto dejó el PRI?

Carolina Monroy, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, renunció al PRI y anunció su incorporación a la organización Somos México.

A través de una conferencia de prensa, Monroy del Mazo dijo que el PRI fue el partido fundador de las instituciones; sin embargo, en el partido actual ya no hay lugar para ella.

“No hay cabida para una mujer como yo. Por eso es que tomo la decisión de renunciar, lo hice hoy por la mañana y el día que decidí afiliarme al PRI es tan importante como este día. Hoy decido tomar esta hoja en blanco que me ofrece Guadalupe, que me ofrece Somos México, para escribir juntos una nueva historia para nuestro país. Estoy convencida de que Somos es una alternativa real de operación, de alternancia y de gobierno”, expresó.

Monroy fue secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, de 2009 a 2011, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Edomex. Mientras que de 2013 a 2015, fue presidenta municipal de Metepec.