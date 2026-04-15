¿Quién es Carolina Monroy del Mazo, prima de Peña Nieto que deja el PRI y ‘salta’ a Somos México?

¿Fin de una era? Carolina Monroy deja el PRI y apunta a nuevo proyecto político. (Cuartoscuro)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió a otra militante con larga trayectoria y reconocimiento en la vida política. Se trata de Carolina Monroy del Mazo, exdiputada y prima del expresidente Enrique Peña Nieto.

El 14 de abril confirmó su renuncia al PRI para buscar una alternativa a sus aspiraciones políticas en Somos México, organización que se encuentra en proceso para convertirse en partido y con posibilidad de participar en la elección de 2027.

La noticia generó interés al tratarse de una militante con años en el partido tricolor. También destacó su declaración: “no hay cabida para una mujer como yo” en el movimiento que ahora encabeza Alejandro Moreno, el cual enfrenta una de sus etapas más complejas como institución política.

¿Quién es Carolina Monroy del Mazo?

Monroy del Mazo nació en Atlacomulco, Estado de México, y a una edad temprana ocupó cargos dentro de organismos del gobierno estatal.

A los 18 años fue jefa de la Oficina de Análisis y Evaluación de la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del Estado de México.

Posteriormente, en 1984, fungió como asesora de subsecretario en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. Estos primeros cargos impulsaron su carrera en la administración pública estatal.

Entre 1988 y 1993 se desempeñó como jefa de la Unidad de Investigación y Evaluación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. Después fue secretaria ejecutiva del patronato del DIF estatal.

Cabe recordar que el Estado de México era considerado bastión del PRI, pues varios gobernadores alcanzaron cargos relevantes, como Enrique Peña Nieto, quien en 2012 ganó la Presidencia tras su paso por la gubernatura.

Entre otros cargos, fue directora general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. También ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración estatal.

Entre 2006 y 2009 encabezó la Dirección General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Posteriormente, ocupó la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y más tarde se consolidó como presidenta municipal de Metepec entre 2013 y 2015.

Al concluir su gestión como alcaldesa, compitió por una diputación federal por el PRI, cargo que ocupó hasta 2018.

En su trayectoria partidista, inició como consejera política a nivel estatal y nacional del PRI entre 2006 y 2009.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, fue presidenta de la Comisión de Enlace con el gobierno de la Federación Nacional de Municipios de México.

Además, fue consejera política nacional del PRI, ocupó la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y durante un año fue presidenta interina del mismo órgano.

En cuanto a su formación académica, Carolina Monroy del Mazo es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca y cursó un diplomado en Historia Virreinal de México en la Universidad Anáhuac.