Carolina Monroy del Mazo, prima de Peña Nieto, renuncia al PRI y se suma a Somos MX: ‘No hay sitio para mi’

Carolina Monroy del Mazo, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, renunció este día al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y anunció su adhesión a Somos México, organización que está en proceso de obtener su registro como partido político.

En conferencia de prensa, Monroy del Mazo, afirmó que el PRI fue un partido fundador de instituciones y estadistas; no obstante, dijo que en el tricolor de hoy que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas no había sitió para ella.

“En este PRI de hoy no hay sitio, no hay cabida para una mujer como yo. Por eso es que tomo la decisión de renunciar, lo hice hoy por la mañana y el día que decidí afiliarme al PRI es tán importante como este día, hoy decido tomar esta hoja en blanco que me ofrece Guadalupe, que me ofrece Somos México, para escribir juntos, Guadalupe, una nueva historia para nuestro país. Estoy convencida de que Somos es una alternativa real de operación, de alternancia y de gobierno”, expresó.

¿Qué cargos desempeñó Carolina Monroy con el PRI?

Carolina Monroy del Mazo nació en Atlacomulco, Estado de México, y es en esta entidad donde ha desempeñado la mayoría de los cargos públicos de su carrera.

De 2009 a 2011 fue secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador de la entidad; de 2013 a 2015 fue presidenta municipal de Metepec; en 2015 resultó electa diputada federal por el PRI, cargo que desempeñó hasta 2018.

En 2016, Monroy del Mazo se desempeñaba como secretaria general del PRI y ascendió a la dirigencia nacional del partido PRI tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, motivada por los pésimos resultados en las elecciones intermedias de ese año.

Carolina Monroy agradeció al partido por las oportunidades que le brindó pero insistió que el PRI “ha cambiado” y es distinto a aquel en el que militó tantos años.

Anuncian movilizaciones para defender registro

En otro tema, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, anunció que se movilizarán para defender el registro de la organización como partido político antes de un posible atraco’ del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No vamos a esperar a que nos nieguen el registro, nosotros nos vamos a movilizar antes de que el Tribunal de su resolución definitiva. No vamos a esperar, después de palo dado, las decisiones del Tribunal son inatacables, no hay manera de revertirlas legalmente. Nosotros vamos a movilizarnos, hay una comisión nuestra trabajando un plan de acción para elevar el costo político si se pretende hacer un atraco en contra de la ciudadanía”, dijo.