PRI en el Senado, mal anfitrión

Vaya que se vio mal el PRI en el Senado. Primero se sienta a desayunar con el nuevo canciller, Roberto Velasco, pero más tarde intentó opacar su conferencia de prensa tras ser ratificado en el pleno. Al tricolor se le ocurrió hacer un evento conmemorativo al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el cual es hasta el día 10. Ahí anduvieron con discursos a todo volumen. Al nuevo secretario se le complicaba escuchar las preguntas por el evento contiguo. Nos dicen que los senadores se negaron a bajar el volumen o posponer su evento.

La Corte no entiende de libertad de expresión

La Corte ordenó dar vista al ministerio público contra un abogado que, en defensa de un asunto de daño moral, argumentó que una mujer no tenía derecho a la privacidad si ella misma hacía públicas sus fotos. Ahora la Corte quiere que la FGR procese al abogado. Habría que preguntarnos: Cuando una ministra violenta verbalmente con groserías a una vecina por no pagar la renta, o un diputado violenta a su media hermana, ¿la Corte va a ser igual de inflexible y persecutora?

En la electoral, diferencias ‘semánticas’ de PT y PVEM

Mucho se lamentó ayer el diputado de Morena Víctor Hugo Lobo porque no fue posible la reforma electoral original de la presidenta Sheinbaum. “Lo que era posible se obstaculizó, porque hubo quienes decidieron votar en contra con un argumento específico que estaba fuera de la propuesta o simplemente por diferencias semánticas en el planteamiento”, reprochó. No obstante, llamó a los “aliados” del PT y PVEM a asumir que hoy “tenemos la oportunidad de responder al clamor ciudadano”, con un dictamen, comentó, que “es un avance significativo en la construcción democrática, eficiente, ordenada y responsable”. ¿Será?

El consejo presidencial

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró ayer, en la denominada mañanera del pueblo, que su gobierno cuida la economía de las familias mexicanas, por lo que ha impulsado el subsidio de las gasolinas ante el incremento de los precios del petróleo. No obstante, la inquilina de Palacio Nacional lanzó un consejo para todos aquellos que utilicen gasolina Premium: “Pueden cargar Magna”. Tómenlo en cuenta.

Se divide el PAN respecto al canciller

A pesar de que sus compañeros senadores votaron en contra de la ratificación de Roberto Velasco como nuevo canciller, porque “implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades, que minimiza señalamientos internacionales y que no actúa a la altura de los desafíos globales que hoy enfrenta México”, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, opinó diferente. Pidió “vamos a darle el beneficio positivo al nuevo canciller, mucho éxito, porque su éxito será el de nuestro país, el de nuestra nación”. Expresó que “sí es un secretario joven, pero hay que darle el beneficio positivo de éxito en su trabajo”. Se dividen los del “partido del no”, como los llamó ayer Morena.

INE mete el hombro por los OPLE

Aunque la reforma electoral no desapareció a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), los gobiernos estatales continúan asfixiándolos presupuestalmente y en 2026 alcanzaron una reducción global del 27.62%. Ante esa realidad, la Junta General Ejecutiva del INE solicitará la autorización del Consejo General para asumir la organización y ejecución del Concurso Público para designar 162 cargos que se encuentran vacantes, pues hay OPLE que ni siquiera cuentan con recursos para evaluar a los aspirantes.