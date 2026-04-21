Presentan terna para consejeros del INE: ¿Quiénes son los seleccionados y cuándo los votarán los diputados?

La terna de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ya está lista, y se espera que sea la noche de este martes 21 de abril que la Cámara de Diputados ratifique su entrada a la institución.

Dicha propuesta tendría el respaldo de Morena, PT y Partido Verde, por lo que es posible que alcance la mayoría calificada y que el proceso no se defina mediante la tómbola como ocurrió hace dos años, cuando se eligió a Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE.

¿Quiénes conforman la terna de consejeros para el INE?

Luego de ser elegidos de cada una de las tres quintetas, los funcionarios que buscarían integrarse como consejeros del INE son:

Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México.

Frida Denisse Gómez Puga , titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas. Blanca Yassara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla.

Las y él funcionario tendrían el respaldo de Morena y aliados, y con su mayoría calificada es posible que alcancen el cargo.

Tanto el PRI como el PAN anunciaron que están en desacuerdo con el proceso desde la selección de las quintetas para consejeros del INE, y tras denuncias de opacidad, aseguraron que no votarán a favor de dicha terna.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja, mencionó a lo largo de la tarde que hubo trabas en las negociaciones, y que incluso hubo un hombre ‘sacrificado’ en el proceso.

Sin embargo, también confirmó que se espera que se vote la propuesta de la terna para el INE la noche de este martes.

Kenia López Rabadán recibe la terna de consejeros para el INE

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, informó que recibió la propuesta de la terna de aspirantes a consejeros del INE.

El documento está firmado por todas las bancadas; sin embargo, tanto José Elías Elixa, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI, escribieron en el documento que estaban en contra, mientras que Ivonne Aracelly Ortega negó la firma, y escribió que “no fuimos avisados para participar en la votación”.

Kenia López reiteró que la propuesta necesita de dos terceras partes de los votos para que los aspirantes avancen en el proceso de convertirse en los nuevos consejeros del INE.