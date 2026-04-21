Detectan altos niveles de plomo en la sangre de 83 niños en NL: ¿Qué sabemos de los casos en los Cendis?

Los Cendis de Nuevo León son los afectados por la presencia de plomo en la sangre de sus alumnos.

Al menos 83 niños que forman parte del Centro de Desarrollo Integral (Cendi) de Nuevo León, presentan niveles altos de plomo en su sangre, de acuerdo con un estudio del Tec de Monterrey que confirmó la Secretaría de Salud estatal.

Las autoridades mencionaron que hay al menos seis planteles de Cendis con niños que presentan niveles altos de plomo en la sangre, aunque hasta el momento se desconoce el origen.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Nuevo León, desde el año pasado trabajan con TecSalud, del Tec de Monterrey, para realizar estudios a unos mil 239 alumnos. En total fueron 329 los menores con plomo en la sangre, pero solo 83 los que tenían una cantidad alta, con 5 a 37 microgramos por decilitro.

Las familias de los niños afectados actualmente reciben seguimiento con indicaciones, luego de que sus padres accedieran a que se les realizaran estudios. Los menores de edad ahora cuentan con cambios en sus dietas y actividad física.

Salud informó, además, que luego de que se confirmara la presencia de plomo en niveles altos, se evaluará el neurodesarrollo de los menores en la UNEME Pediátrica, además de que realizarán pruebas confirmatorias en laboratorios especializados.

¿Cuáles son los riesgos de las altas concentraciones de plomo registradas en los niños de NL?

Instituciones como Mayo Clinic apuntan a que las intoxicaciones de plomo ocurren cuando este se acumula en el organismo durante meses o años, y que los menores de 6 años de edad son “especialmente vulnerables”, lo que puede afectar su desarrollo físico y mental.

En niveles muy altos, la intoxicación por plomo puede ser mortal, y uno de sus principales problemas es que la intoxicación puede ser difícil de identificar.

Algunos de los principales síntomas de intoxicación por plomo son:

Retraso en el desarrollo.

Dificultad para el aprendizaje.

Irritabilidad.

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Pereza y fatiga.

Dolor abdominal.

Vómitos.

Estreñimiento.

Pérdida auditiva.

Convulsiones.

¿Cuáles son los planteles de Cendis afectados por alumnos con plomo en su sangre?

De acuerdo con las autoridades, los planteles de Cendis que registran más casos de niños con niveles altos de plomo en su sangre se ubican en la Zona Metropolitana de Monterrey:

Cendi 6, en Escobedo: 20 casos.

Cendi 9, en Apodaca: 19 casos.

Cendi 1, en Monterrey: 9 casos.

Cendi 5, en Monterrey: 8 casos.

Cendi 12, en San Nicolás: 7 casos.

Cendi 4: 5 casos.

El resto de Cendis: 3 casos en total.

De acuerdo con Quadratín, los resultados preliminares ubican a la región como uno de los principales focos de exposición a metales pesados en México, por lo que es necesaria una coordinación inmediata entre autoridades municipales, estatales y federales, con tal de comprender las razones por las que los menores registran niveles altos de plomo.

Derechos Humanos abre expediente de queja por alumnos con plomo en la sangre

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León confirmó que abrió un expediente de queja ante posibles afectaciones a la salud de los niños y el personal que trabaja en los Cendis.

Susana Méndez, su titular, argumentó que "toda persona tiene el derecho a la salud y al medio ambiente sano“, por lo que es importante que las autoridades actúen de manera coordinada para garantizar las condiciones seguras en entornos escolares.

Además, reiteró que desde febrero del año pasado emitieron expedientes de queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar la presencia de plomo en la sangre de los niños, y que son atribuibles a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Con información de Quadratín y Nmás.