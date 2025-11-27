Guarderías, en ‘estatus rojo’: Sin vigilancia suficiente, baños sucios y comida no saludable

El Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (COPSADII) alertó que el 83 por ciento de las guarderías o Centros de Atención Infantil (CAI) son hoy inseguros en el país y se consideraron en la categoría de “estatus rojo”.

También reportó que en el 11 por ciento de los centros infantiles –también en “estatus rojo”– no hay la suficiente vigilancia al ingreso de los menores, no cuentan con sanitarios en buen estado ni hay condiciones de higiene. Y en un 6 por ciento detectó que reciben alimentos no saludables.

En un informe entregado al Congreso de la Unión detalla que, en el caso del 83 por ciento derivado de condiciones de seguridad, se obtuvo que el 39 por ciento no cuenta con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros Vigente; el 34 por ciento no cuenta con Programa Interno de Protección Civil (PIPC); el 15 por ciento no cuenta con una licencia o permiso de funcionamiento vigente y el 11 por ciento opera sin contar con ninguno de los anteriores documentos.

En el caso de la revisión de “otros aspectos”, en donde se encuentra el 11 por ciento de los CAI con “estatus rojo”, se encontró que no se realiza la actividad de filtro al momento en que niñas y niños ingresan al lugar.

A ello se suma que las áreas de sanitarios, incluyendo bacinicas de plástico, sanitarios infantiles, adaptadores para lavabos, no se encuentran en buen estado de uso y limpios, además de no contar con materiales de aseo y arreglo personal, limpios, separados e identificados, en buen estado y de acuerdo con la edad de las niñas y los niños.

Y en relación con el 6 por ciento que corresponde a alimentación no saludable, se encontró que los alimentos que se proporcionan no son saludables (inocuos, variados y suficientes); el área de preparación de alimentos no se encuentra delimitada con puerta o reja para evitar el acceso de las niñas y niños durante el horario de servicio y el personal no utiliza mandil o similar limpio, calzado cerrado, cubre bocas y red o cofia al preparar, manipular o servir alimentos.

En el Informe del COPSADII se precisa que estos hallazgos son resultado de 15,919 visitas realizadas en el primer semestre de este año, de las que 6,791 visitas se realizaron a CAI que se encuentran en el Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI) y 4,732 a CAI que cuentan con registro, en sus modalidades pública, privada y mixta.

Más de 7 mil centros infantiles operan con ‘estatus rojo’

En el periodo de enero al 30 de junio se detectaron 7,933 Centros de Atención Infantil operando con “estatus rojo”, por tal motivo se emitieron un total de 2,217 oficios en donde se informó los hallazgos obtenidos a las autoridades competentes estatales, entre las que se encuentran Protección Civil, Educación, Salud, DIF Estatal, DIF Municipal, entre otras.

Los CAI son todos aquellos espacios conocidos como Guarderías, Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), kinders y jardines de niñas y niños, entre otros.

El COPSADII es un organismo de coordinación interinstitucional colegiado del que forman parte el DIF, las secretarías de Gobernación, Educación, Salud, Bienestar, del Trabajo, el IMSS, ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y los representantes de los sectores empresarial y de los trabajadores en el IMSS.

Los CAI pueden ser públicos, privados o mixtos, y su objetivo es proporcionar atención a los niños de madres y padres trabajadores, creando actividades educativas, recreativas y culturales que promuevan el desarrollo de las esferas cognitiva, afectiva y motora.