Rinden protesta 3 nuevos consejeros del INE; prometen recuperar confianza en la institución

Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López rindieron protesta como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035 y se comprometieron a trabajar para recuperar la confianza en la institución y ciudadanizar su trabajo.

En sesión solemne, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, les tomó protesta a los tres funcionarios y les expresó que se suman “a una estructura administrativa, técnica y operativa sumamente sólida”.

Agregó que su llegada se enmarca en el inicio de la elección intermedia de 2027 y judicial, la cual, afirmó, “por su magnitud y complejidad, exigirá la aplicación rigurosa de toda la experiencia acumulada por esta autoridad durante años”.

La consejera presidenta del INE dijo que ahora que el pleno del Consejo General está completo, este tiene una visión y una convicción muy clara: “Trabajar para consolidar un INE para la ciudadanía”.

¿A qué se comprometieron los nuevos consejeros del INE?

Al hacer uso de la palabra, la consejera Blanca Cruz García dijo que es impostergable que el Consejo General del INE asuma “la tarea colectiva de mejorar la percepción pública de la institución para fortalecer la confianza de la ciudadanía, los actores políticos y los poderes públicos”, propositio que dijo convoca y concierne a todos los integrantes de la ‘herradura de la democracia’.

Blanca Yassahara Cruz García tomó protesta como nueva consejera del INE. (Cuartoscuro) (Instituto Nacional Electoral)

La consejera también convocó a trabajar en la legitimidad institucional, promover la integridad con ejemplo y avanzar en el proceso de credibilidad para fortalecer la confianza y recuperar esa confianza de un importante sector de la ciudadanía que, advirtió, “contempla a sus instituciones como lejanas e indiferentes”.

En su participación, la consejera Frida Gómez Puga dijo que la confianza en las instituciones no nace de discursos, sino de hechos y decisiones firmes, pero, también, sensibles y cercanas a la gente.

Frida Denisse Gómez Puga tomó protesta como nueva consejera del INE. (Cuartoscuro) (Instituto Nacional Electoral)

Gómez Puga dijo que la legitimidad del INE no depende únicamente del cumplimiento de la ley, sino de la confianza que la ciudadanía deposita en sus decisiones, la cual advirtió “se construye lentamente, pero puede perderse en un instante”.

Por lo anterior, se pronunció porque cada determinación que “se adopte en este Consejo debe estar sustentada no sólo en criterios jurídicos, sino en principios éticos claros, en responsabilidad institucional y en un compromiso genuino con el interés público”.

Por último, el consejero Arturo Chávez López dijo que el INE tiene que recuperar la visión que dio origen a su creación: ciudadanizar la democracia, algo que prometió hará desde su trinchera como ciudadano y académico.

Arturo Manuel Chávez López tomó protesta como nuevo consejero del INE. (Cuartoscuro) (Instituto Nacional Electoral)

“Nosotros, que provenimos de la lucha por la democracia en la academia, en la sociedad, creemos que podemos contribuir con una visión que recupere el espíritu ciudadano del Instituto Nacional Electoral. No podemos estar alejados de la ciudadanía, porque a ella nos debemos. No somos una instancia superior al ciudadano que cada día se esfuerza para vivir en este país”, sostuvo.