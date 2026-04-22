Semana Nacional de Vacunación 2026 en México: ¿Qué vacunas se aplicarán gratis y cuándo?

Brigadas de salud aplicarán vacunas gratuitas en todo el país durante la Semana Nacional de Vacunación 2026.

La Secretaría de Salud federal anunció la realización de la Semana Nacional de Vacunación 2026 bajo el lema ‘Vacunar es amar’, como parte de la estrategia para reforzar la cobertura de inmunización en el país y prevenir enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación.

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo de 2026, periodo durante el cual se desplegarán brigadas en unidades médicas, escuelas y espacios comunitarios para facilitar el acceso gratuito a las vacunas.

El objetivo principal de esta jornada intensiva es completar esquemas básicos del Programa de Vacunación Universal en niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores, así como aplicar refuerzos en sectores vulnerables.

Estas acciones se enmarcan en la 24.ª Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) y en la Semana Mundial de la Inmunización 2026, impulsadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en coordinación con países y territorios de la región.

La OPS subraya que, este año, la estrategia está alineada con la Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades, cuyo objetivo es acelerar la erradicación de más de 30 padecimientos transmisibles y afecciones relacionadas hacia 2030, de los cuales al menos 11 pueden prevenirse mediante la vacunación.

¿Qué vacunas se aplicarán gratis en la Semana de Vacunación 2026?

Durante la Semana Nacional de Vacunación 2026 se administrarán biológicos contemplados en el Esquema Nacional de Vacunación, entre ellos:

BCG y Hepatitis B para recién nacidos.

y para recién nacidos. Hexavalente acelular, neumocócica conjugada, rotavirus , para menores de un año.

, para menores de un año. Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) , Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia.

en la primera infancia. DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil.

como refuerzo en población infantil. VPH (Virus del Papiloma Humano) en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual.

Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud.

en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud. Influenza estacional y COVID-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores.

Neumococo para personas mayores de 60 años.

Las autoridades sanitarias destacaron que la aplicación de estas vacunas es segura, gratuita y fundamental para evitar brotes de enfermedades que pueden tener consecuencias graves, especialmente en menores de edad.

Campaña de vacunación 2026: así será la cobertura nacional

La Secretaría de Salud informó que esta campaña forma parte de una estrategia integral para recuperar y fortalecer las coberturas de vacunación afectadas en años recientes. La meta, precisó, es alcanzar la aplicación de 1.7 millones de dosis.

La jornada se desarrollará en centros de salud, módulos semifijos ubicados en puntos de alta afluencia y mediante brigadas móviles que atenderán comunidades rurales, zonas de difícil acceso y áreas con rezagos en cobertura.

De manera complementaria, se implementarán acciones comunitarias como visitas casa por casa, revisión de la Cartilla Nacional de Salud y campañas informativas orientadas a promover la vacunación oportuna.