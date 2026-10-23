Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 23 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las declaraciones de su homólogo de EU, Donald Trump, quien se dijo sorprendido al saber que ella fue bailarina.

‘No sé cómo pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México’, cuestionó Trump al conocer la trayectoria de Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, el presidente estadounidense también elogió la voz de Sheinbaum, a quien describió como una mujer agradable y con una de las voces más hermosas que ha escuchado.

Sheinbaum anuncia incorporación de nuevos médicos y enfermeras en IMSS e ISSSTE

La presidenta Sheinbaum anunció que a partir de la próxima semana habrá una nueva incorporación de médicos y enfermeras tanto en el IMSS como en el ISSSTE.

“Además, incrementará la compra de medicamentos, compra de equipos, salud casa por casa, consultorios”, agregó la mandataria.

Sheinbaum anuncia transformación digital del sector salud en México: ‘Modernizaremos el sistema’

Como una forma de conmemorar el Día del Médico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la transformación digital del sector salud en el país.

“Queremos modernizar el sistema desde la compra, los almacenes, la llegada al hospital y hasta la entrega de los pacientes sea un proceso automatizado. Que sepamos la trazabilidad de cada medicamento”, explicó la mandataria.

Sheinbaum agregó que comenzarán con el IMSS e IMSS Bienestar y en un mes se presentarán los avances para que la implementación sea a partir de enero.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud, destacó que dicho plan tiene tres objetivos prioritarios, que son:

Mecanismo de solicitud en tiempo real de necesidades (medicamentos e insumos)

Gestión de almacen e inventario (posiciones, entradas y salidas, trazabilidad)

e inventario (posiciones, entradas y salidas, trazabilidad) Plataforma de logística de entrega de última milla (planeación de rutas)

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’