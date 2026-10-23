Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 23 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las declaraciones de su homólogo de EU, Donald Trump, quien se dijo sorprendido al saber que ella fue bailarina.
‘No sé cómo pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México’, cuestionó Trump al conocer la trayectoria de Claudia Sheinbaum.
Durante su intervención, el presidente estadounidense también elogió la voz de Sheinbaum, a quien describió como una mujer agradable y con una de las voces más hermosas que ha escuchado.
Sheinbaum anuncia incorporación de nuevos médicos y enfermeras en IMSS e ISSSTE
La presidenta Sheinbaum anunció que a partir de la próxima semana habrá una nueva incorporación de médicos y enfermeras tanto en el IMSS como en el ISSSTE.
“Además, incrementará la compra de medicamentos, compra de equipos, salud casa por casa, consultorios”, agregó la mandataria.
Sheinbaum anuncia transformación digital del sector salud en México: ‘Modernizaremos el sistema’
Como una forma de conmemorar el Día del Médico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la transformación digital del sector salud en el país.
“Queremos modernizar el sistema desde la compra, los almacenes, la llegada al hospital y hasta la entrega de los pacientes sea un proceso automatizado. Que sepamos la trazabilidad de cada medicamento”, explicó la mandataria.
Sheinbaum agregó que comenzarán con el IMSS e IMSS Bienestar y en un mes se presentarán los avances para que la implementación sea a partir de enero.
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en la Secretaría de Salud, destacó que dicho plan tiene tres objetivos prioritarios, que son:
- Mecanismo de solicitud en tiempo real de necesidades (medicamentos e insumos)
- Gestión de almacen e inventario (posiciones, entradas y salidas, trazabilidad)
- Plataforma de logística de entrega de última milla (planeación de rutas)
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que vaya a involucrarse en la renuncia de Rafael Olivo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, como solicitan algunos trabajadores del instituto para aceptar el aumento salarial global del 8 por ciento.
- Sheinbaum negó tener información sobre la supuesta gira que realizará el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2027.
- La mandataria dijo que, de las más de 89 mil viviendas asignadas durante su gobierno, el 64 por ciento corresponde a mujeres y el 36 por ciento a hombres. En su mayoría a jóvenes: el 55 por ciento tiene entre 18 y 39 años.
- Claudia Sheinbaum reveló que la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, buscó a Ángela Hernández Venegas, joven estudiante que creó un extintor para pequeños incendios mediante ondas sonoras.
- Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio, anunció una inversión de 670 millones de dólares para la construcción de 20 parques industriales en ocho estados.
- En la conferencia de prensa anterior, el gobierno de la presidenta Sheinbaum presentó los datos respecto a los casos de huachicol fiscal registrados únicamente entre 2025 y la fecha.