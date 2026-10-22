Solicitud de uso de salas VIP para senadores en el AICM fue un ‘error garrafal’, dice Higinio Martínez

'La Mesa Directiva del Senado no solicitó a SRE el uso de salones diplomáticos del AICM', dijo el presidente de la Cámara Alta.

Por “error garrafal” y atribuirse funciones que no le corresponden, el secretario técnico de la mesa directiva solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el uso del salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para disfrute de los senadores, pero jamás hubo un acuerdo, aclaró Higinio Martínez, presidente del Senado, en conferencia de prensa.

El morenista explicó que en una de las reuniones de la mesa directiva un senador planteó el tema.

“Algún senador que no fue de Morena planteó este tema, pero como una inquietud, no como una petición formal. Lo que recuerdo de esa reunión, y ese tema particular, y lo recuerdo vagamente, no se tomó un acuerdo.

“Por supuesto que no lo autoricé, ni la mesa directiva autorizó solicitar al secretario de Relaciones Exteriores, algunas facilidades para el uso del salón en el aeropuerto. Se comentó que quizá por motivos de salud podría usarse, “pero hasta ahí quedó, se dijo que se iba a rentar”.

‘Tomó atribuciones que no le corresponden’, acusan sobre secretario de la Mesa Directiva del Senado

El oficio que se dirigió al canciller Roberto Velasco está fechado el 5 de octubre y fue firmado por Daniel Sibaja, secretario de la mesa directiva.

“En un error, seguramente lo entendió mal, lo tomó como un acuerdo, que no fue acuerdo, y tomó atribuciones que no le corresponden. Dirigirse él con su firma al secretario de Relaciones Exteriores, eso corresponde a su servidor; dirigirse a los poderes, si es una decisión de la mesa directiva o del Pleno, corresponde a la mesa directiva, no a un funcionario. Él cometió ese error.

“Ni yo di una instrucción, ni lo solicitó la mesa directiva, ni otro senador. Cometió un error garrafal; además, veo errores de ortografía”.

De momento, descartó una sanción para el funcionario; sin embargo, en la próxima reunión de la mesa directiva se comentará el tema.

Higinio Martínez deslinda a Morena de solicitud para salas VIP en el AICM

Aún no se tiene respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aclaró que ni siquiera se debe tener, pues “no creo que el canciller deba dirigirse a un secretario técnico”.

El texcocano también le respondió a la senadora Claudia Anaya del PRI, también secretaria de la mesa directiva, por atribuir a Morena la petición.

“Pero no fue ningún senador de Morena, como dice la senadora Claudia, que planteó el asunto. El único senador hombre en la mesa directiva soy yo, y yo no lo planteé, entonces que no se le cargue a Morena. Se equivocó la senadora”.

Si no fue él, Jorge Carlos Ramírez, del PVEM; Mauricio Vila, del PAN, o Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, están entre los posibles, pues son los otros hombres de la mesa directiva.

La legisladora fue quien hizo público el oficio, que causó críticas porque aún estaba vigente el escándalo de la senadora María Lucía Mícher, de Morena, quien con un post en X amagó con llamar a Aeroméxico a rendir cuentas ante el Senado por cambiar las condiciones de uso de sus salas VIP en el aeropuerto.