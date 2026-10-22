‘Tienes acceso exclusivo’: ¿Qué privilegios ofrecen salas diplomáticas del AICM que piden los senadores?

Los senadores piden acceso a las salas exclusivas para diplomáticos en el AICM.

Claudia Anaya, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló cuáles son los privilegios que tendrían los senadores al tener acceso exclusivo a las salas VIP diplomáticas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“No solamente es esperar en una sala distinta, es tener un acceso diferente, exclusivo, para no hacer filas. Es para diplomáticos, nunca lo hemos tenido los legisladores”, dijo la legisladora en entrevista con Azucena Uresti.

Dicha petición fue hecha por la Mesa Directiva del Senado e incluye a todos los legisladores a pesar de que no les preguntaron su opinión y tampoco aparece el nombre de los interesados.

“Está muy curioso redactado: ‘Por petición de las y los integrantes de la mesa directiva le pido que haga las gestiones para que se permita usar el acceso y la sala de diplomáticos’”, agregó Anaya.

¿Qué sabemos de las salas VIP en aeropuertos a las que piden acceso los senadores?

El argumento de los senadores es “facilitar sus traslados aéreos” al tener acceso a las salas exclusivas en el AICM.

“La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a una adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos, en atención a las actividades institucionales inherentes al ejercicio de su función legislativa”, dice el documento.

Dicha solicitud está dirigida al canciller Roberto Velasco y está firmada por Daniel Sibaja, secretario técnico de la Mesa Directiva.

“Los legisladores de Morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos. Ahora piden las salas de protocolo exclusivas para diplomáticos. Y de una vez aclaro que, aunque yo soy parte de la mesa directiva; yo no pedí nada, ellos mandan”, fue la publicación de la senadora Claudia Anaya en X.

Así inició la petición de privilegios en aeropuertos

Hace unos días, la senadora de Morena Malú Micher utilizó sus redes sociales para advertir que llamaría a cuentas a la aerolínea Aeroméxico por el cambio de condiciones en las salas VIP.

Sin embargo, la legisladora se justificó al decir que vio a una mujer protegiendo su brazo “brutalmente hinchado” sin que los trabajadores de la aerolínea le ofrecieran algún tipo de apoyo.

Gerardo Fernández Noroña, también legislador de Morena, defendió a su compañera y calificó las críticas en su contra como “clasismo y racismo de la oposición”.

“Traen de la gamarra a la senadora Malu Micher porque reclamó que ya no puede tener acceso al salón premier (de Aeroméxico) que acaban de remodelar... Y se vuelven locos los de la derecha”, explicó Noroña.