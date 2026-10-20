Noroña defiende a Malu Micher por polémica con Aeroméxico y critica austeridad: ‘No nos pueden obligar’

Gerardo Fernández Noroña aseguró que los reclamos hacia Malu Micher de la oposición son por clasismo y racismo.

Gerardo Fernández Noroña salió a defender a su compañera, la senadora Malu Micher, quien reclamó que Aeroméxico le negó el acceso a su sala VIP en un aeropuerto.

“Traen de la gamarra a la senadora Malu Micher porque reclamó que ya no puede tener acceso al salón premier (de Aeroméxico) que los acaban de remodelar... Y se vuelven locos los de la derecha porque son clasistas y racistas”, explicó Noroña en torno a la polémica.

El senador reiteró que hace tiempo no va al salón premier de Aeroméxico, y que no viaja en clase Premier, sino que paga por los servicios de American Express; sin embargo, sus viajes provocan el enojo de la oposición, quienes cuestionan la austeridad de los funcionarios de la 4T.

Noroña asegura que hay errores en la austeridad planteada por la 4T

Tras las acusaciones contra Malu Micher, quien ahora busca que Aeroméxico rinda cuentas en el Senado por los cambios en sus condiciones, Noroña criticó la austeridad de Morena y aliados.

“Y yo voy a reconocer, lo he dicho, que nuestro movimiento ha cometido un error al estar planteando que la austeridad, que es una política pública, se lleve al plano personal”, declaró Fernández Noroña en video charla.

Agregó que no pueden obligar a nadie a “hacer una huelga de hambre”, por poner un ejemplo, y que “la forma en que tu vivas es tu derecho y tu decisión”.

Malu Micher no responde tras polémica con Aeroméxico

La senadora de Morena, Malu Micher negó hacer declaraciones en el Senado este martes 20 de octubre en torno a su polémica con Aeroméxico.

Ante los cuestionamientos de los medios, la funcionaria respondió que dará información otro día, y se disculpó por no poder atender a la prensa.

El principal reclamo de la legisladora es que la clientela frecuente de Aeroméxico ya no puede usar las salas de ningún aeropuerto, y solo aplica en caso de vuelos internacionales o si cuentan con una tarjeta bancaria asociada con la aerolínea.

También acusó que la aerolínea no avisó de la medida por ninguna vía (aunque Aeroméxico sí informó sus cambios en los salones premier), y como usuaria se expuso a condiciones que afectaron su experiencia:

“El precio (es) carísimo, se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡A mojarte si está lloviendo! Porque ni un paraguas ofrecen. Pero eso si, te da la bienvenida el dueño de la empresa en un video que de verdad parece burla", escribió Micher.