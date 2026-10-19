Oposición tiene ‘misión imposible’ en elecciones 2027: Morena duplica intención de voto del PRI, PAN y MC

El PAN y PRI suman 64 y 70 por ciento de opiniones negativas rumbo a las elecciones 2027.

La oposición enfrentará una ‘misión’ imposible rumbo a las elecciones 2027 debido a que Morena encabeza las preferencias de voto con 46 por ciento, de acuerdo con la encuesta de El Financiero que se publica este lunes 19 de octubre.

La metodología incluye la preferencia en la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados, por lo que se hizo la encuesta en un total de 800 adultos a nivel nacional.

De esta forma duplica la opinión favorable de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que tienen 26 y 21 por ciento, respectivamente. Mientras que los negativos sumaron 64 y 70 por ciento, respectivamente, por lo que son los que tienen peor imagen.

En cuanto a la intención de voto, el PAN alcanza tan solo 8 por ciento, mientras que el PRI registra 6 por ciento.

¿De cuánto es la intención de voto para los nuevos partidos políticos?

Mientras que partidos como Movimiento Ciudadano (MC) tienen 5 por ciento de intención de voto; el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo (PT) registran 2 y 1 por ciento, respectivamente.

Al mencionar a los nuevos partidos políticos: PAZ y Somos, la encuesta muestra que la intención de voto es de 0 y 1 por ciento, respectivamente. Además, también sumaron más negativos que positivos.

Sin embargo, otro dato que también destaca es que el 31 por ciento de las personas entrevistadas no expresaron preferencia alguna por un partido en específico.

El 55 por ciento de los encuestados dijo tener una opinión favorable acerca de Morena; en segundo lugar está el Partido Verde, con 31 por ciento, y en tercer lugar, Movimiento Ciudadano, con 29 por ciento.

La confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) es de 52 por ciento a menos de un año de las elecciones 2027, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) registra 48 por ciento.