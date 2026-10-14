Lula ofrece ayuda a pobres, subsidio a gasolinas y beneficios a empresarios previo a elecciones en Brasil

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, continuó este miércoles 14 de octubre con la ola de anuncios de las últimas semanas con los que busca ampliar sus apoyos de cara a la segunda vuelta de las presidenciales, en la que se enfrenta por un estrecho margen al candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro.

Con miras a impulsar la industria nacional de los videojuegos, Lula firmó hoy un decreto que reglamenta el marco jurídico aprobado en 2024 y establece directrices para fomentar la producción nacional, facilitar la formación profesional y proteger la propiedad intelectual.

Brasil cuenta con unos 115 millones de usuarios de videojuegos, más de la mitad mujeres, y un mercado que mueve más de 12 mil millones de reales (unos 2 mil 400 millones de dólares o 2 mil 100 millones de euros) al año en el país.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil y qué ofrece Lula da Silva?

La medida se suma a otros anuncios del mandatario que abarcan ayudas para los sectores más pobres, subsidios a los combustibles y beneficios para pequeños empresarios, en una campaña marcada por la necesidad de conquistar votos el próximo 25 de octubre, luego de quedar en segundo lugar en la primera vuelta.

Flávio Bolsonaro criticó el aluvión de ayudas y, el martes, dijo que Lula está intentando “comprar votos” con el anuncio de un plan para condonar las deudas de los pequeños empresarios.

El jefe de Estado también continuó con su lucha para conquistar votos de los evangélicos, un grupo que representa cerca del 27 por ciento de la población brasileña y entre cuyos integrantes el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cuenta con mayor ventaja en las encuestas.

En una carta, Lula echó mano de medidas anunciadas en las últimas semanas para acercarse a las familias evangélicas, como la prohibición de las apuestas deportivas y de los casinos en línea.

Este tipo de actividades, que son rechazadas tajantemente por ese segmento religioso, fueron desactivadas por el Gobierno en el país por sus efectos sobre el endeudamiento de las familias.

En la misiva, el mandatario también reivindicó su propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con dos días de descanso, y dijo que de aprobarse la medida este miércoles, cuando será votada en el Senado, les permitirá tener “más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración”.

Flávio Bolsonaro participará en primer debate televisivo de cara a elecciones en Brasil

Mientras Lula lanza anuncios y llena las calles de las principales ciudades de Brasil con marchas a su favor, su rival, Flávio Bolsonaro, confirmó que participará el domingo en el primer debate televisivo de cara a las elecciones.

Después de anunciar inicialmente que no acudiría, el candidato de la ultraderecha brasileña dio marcha atrás y optó por asistir tras la confirmación de Lula, “para restregarle la verdad en la cara”, según dijo en un video divulgado en las redes sociales.

El candidato opositor obtuvo el 47 por ciento de los votos en la primera vuelta, frente al 45 por ciento de Lula, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años.

Según el sondeo de Datafolha publicado después de los comicios, Flávio Bolsonaro lidera para la segunda vuelta con un 52 por ciento de los apoyos frente al 48 por ciento del mandatario, entre los votos válidos.