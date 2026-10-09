Hombre armado toma como rehenes a 13 niños en escuela de Brasil; policía los rescata y abate al agresor

La Policía de Curitiba desplegó un operativo con fuerzas especiales y negociadores.

La Policía brasileña rescató este viernes a los 13 niños que fueron mantenidos como rehenes durante cerca de tres horas en una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

El secuestrador fue abatido a tiros por los policías, según afirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, en declaraciones a periodistas a puertas de la escuela.

Escasos minutos antes del tiroteo, la portavoz informó que las autoridades estaban negociando con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.

Toma de rehenes en escuela de Brasil duró tres horas

El hombre armado con un cuchillo permaneció unas tres horas en el interior del Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz.

El sujeto se encerró dentro de una sala con alrededor de trece niños, afirmó el capitán João Roberto Galeto en declaraciones citadas por medios locales.

“La prioridad absoluta en este momento es la preservación de la vida y de la integridad de todos los involucrados”, aseguró en su momento.

La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

La Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que siguió la situación desde el principio y que desplazó a funcionarios para atender a los niños y a las familias.

Tiroteo en escuela de Cambé dejó dos alumnos muertos

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.

En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos.