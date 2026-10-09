EN VIVO: Huracán ‘Isaías’ toca tierra como categoría 2 en la costa de Florida; sigue su trayectoria

Se pronostica que el huracán 'Isaías' genere una importante marejada ciclónica e inundaciones en la costa noroeste de Florida.

¡Alerta de lluvias intensas! Luego de su paso por el Golfo de México, el huracán ‘Isaías’ tocó tierra la noche de este viernes 9 de octubre como una peligrosa tormenta de categoría 2 en las costas de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El reporte de las 19:31 horas de este viernes establece que ‘Isaías’ “tocó tierra cerca de Destiny, Florida”. El fenómeno meteorológico mantiene vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 km/h).

Por esa razón, las autoridades de Estados Unidos advirtieron que el huracán ‘Isaías’ provocará una marejada ciclónica, que amenaza la vida y la costa del Golfo. También se levantó una alerta por posibles inundaciones.

“Un medidor del nivel del agua del Servicio Nacional Oceánico, ubicado en Panama City Beach, Florida, reportó recientemente un nivel de agua de 5.6 pies (1.70 metros) por encima del nivel medio de las pleamares más altas, una medida que permite aproximar la inundación en esa zona”, señalaron las autoridades.

Los efectos del huracán ‘Isaías’ también se sentirán en otras partes de Florida. Una estación de seguimiento meteorológica “reportó una ráfaga de viento de 116 millas por hora (187 km/h), con vientos sostenidos de 91 millas por hora (146 km/h)”, mientras que otra estación, ubicada cerca de Pensacola, Florida, reportó una ráfaga de 100 millas por hora (161 km/h), con vientos sostenidos de 63 millas por hora (101 km/h).

“La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa, y añadió que las inundaciones repentinas serían un peligro “en toda la región”.

¿Qué estados de EU serán afectados por la trayectoria del huracán ‘Isaías’?

De acuerdo con la información oficial, la costa del noroeste de Florida es afectada por lluvias y vientos fuertes.

DeSantis declaró el estado de emergencia, lo que implica el despliegue de más de 16 mil electricistas de Florida y 5 mil efectivos de la Guardia Nacional, así como elementos de seguridad pública para evitar estafas o robos.

Los modelos meteorológicos prevén que el huracán ‘Isaías’ también provoque lluvias intensas y fuertes vientos en estados como Alabama y Georgia, que también han decretado emergencias.

Además el NHC alertó de posibles inundaciones en Misisipi, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Una de las mayores preocupaciones es una marejada ciclónica que podría alcanzar de 1.8 a 2.7 metros (6 a 9 pies), según el NHC. Entre los lugares con mayor riesgo están Pensacola Beach, en Florida, y el Gulf Islands National Seashore.

La mayoría de los vuelos del viernes se cancelaron en varios aeropuertos de la franja noroccidental de Florida, incluidos todos los vuelos de llegada y salida del Aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach. El presidente estadounidense Donald Trump canceló sus planes de asistir el sábado al partido de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Dijo que no quería interrumpir las tareas de respuesta a emergencias.

Huracán ‘Isaías’, el primero del Atlántico y otros ciclones activos en el Pacífico

‘Isaías’ es el primer huracán de la temporada de el Oceáno Atlántico, que había reportado una de sus actividades más bajas desde que hay registro a causa del fenómeno de ‘El Niño’, que implica aguas más cálidas de lo usual y más ciclones en el Pacífico, pero menos tormentas en el Atlántico.

También se trata del primer huracán en tocar tierra en Estados Unidos en dos años.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el huracán ‘Simón’ se convirtió en un huracán de categoría 2 el viernes y se pronosticaba que se fortalecería aún más antes de tocar tierra en México este fin de semana.

Por su parte, se espera que la tormenta tropical ‘Rachel’ traiga fuertes vientos y lluvia al norte de México y el sur de California este fin de semana.

Con información de EFE.