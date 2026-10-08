Huracán ‘Isaías’ amenaza a México con intensas lluvias HOY: ¿Dónde habrá tormentas y rachas de viento?

El huracán ‘Isaías’ se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la noche del miércoles y amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varios estados de México.

De acuerdo con reportes meteorológicos, el ciclón ‘Isaías’ se localizaba a unos 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.

También presentaba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 160 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este-noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

¿Qué estados esperan lluvias intensas HOY por el huracán ‘Isaías’?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones de distinta intensidad en el sureste y el litoral del Golfo de México debido a los efectos del huracán.

Estos son los estados que esperan lluvias:

Lluvias intensas (75 a 150 milímetros): sur de Veracruz; sur, oeste y norte de Tabasco; suroeste y norte de Campeche, y norte y oeste de Yucatán.

sur de Veracruz; sur, oeste y norte de Tabasco; suroeste y norte de Campeche, y norte y oeste de Yucatán. Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros): costa de Tamaulipas.

costa de Tamaulipas. Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros): norte de Quintana Roo.

Las lluvias asociadas al huracán podrían ocasionar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas de las entidades afectadas.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en la costa de Veracruz.

En los litorales de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje también podría representar un riesgo para las actividades marítimas, con alturas de entre dos y tres metros en las costas de Veracruz y Tabasco, así como de uno a dos metros en Campeche.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de seguir las indicaciones de Protección Civil.

Tres ciclones, bajo vigilancia en México

La presencia de ‘Isaías’ ocurre en medio de una intensa actividad ciclónica en el país. Además de este sistema, las autoridades mantienen bajo vigilancia a otros fenómenos en el océano Pacífico.

El huracán ‘Rachel’, de categoría 1, se encontraba a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, según el reporte difundido la noche del miércoles.

A la par, la tormenta tropical ‘Simón’ se formó ese mismo día y los pronósticos apuntan a que podría intensificarse a huracán a partir del viernes.

Esta actividad ciclónica se produce después del paso de ‘Polo’, que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora a finales de septiembre.

Con información de EFE