¿Qué pasará con el PAN en las elecciones de 2027? Sheinbaum responde a su advertencia. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el ‘amago’ del Partido Acción Nacional (PAN) de no participar en las elecciones de 2027 si el Instituto Nacional Electoral (INE) aprueba la llamada “sobrerrepresentación”.

La mandataria ironizó que quizá el PAN “tiene problemas para saber cuántos van a votar por él” y por eso decide no participar en los comicios del próximo año.

Respecto al debate que se reavivó sobre la representación proporcional, la mandataria rechazó que la ley se hubiera aplicado de manera incorrecta. Defendió que el artículo es muy claro respecto a la distribución de cargos por representación proporcional y que, en elecciones anteriores, los partidos políticos aceptaron esos criterios sin la oposición de alguna fuerza política.

“A lo mejor este partido político tiene problemas de saber cuántos van a votar por él, por eso prefieren no presentarse; no se entiende que cuyo objetivo es participar en una elección decida no participar en una elección”, comentó durante la conferencia mañanera del 26 de noviembre.

Sheinbaum rechazó que la negativa del PAN a participar en las elecciones deslegitime el proceso electoral, pues se trata de una decisión de un partido político.

¿Cuál es la condición del PAN para participar en las elecciones de 2027?

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, abrió la posibilidad de que su partido no participe en las elecciones del próximo año para renovar la Cámara de Diputados si el INE mantiene los mismos criterios para calificar y reconocer la llamada sobrerrepresentación.

“Será la dirigencia nacional del partido la que el lunes fije posición al concluir la sesión del Consejo General y nosotros vamos a acompañar a la dirigencia nacional en cualquier acción”, respondió Anaya a una pregunta expresa sobre la participación de su partido en las próximas elecciones, durante una conferencia de prensa en el Senado.

El panista llamó a los consejeros del INE a no aprobar los criterios que aplicaron para calificar la elección de 2024, pues, de hacerlo, el organismo perdería su carácter de órgano imparcial.

Actualmente, no sería posible presentar una reforma legislativa para modificar los artículos que permiten la llamada sobrerrepresentación, pues el proceso electoral ya comenzó oficialmente y la ley no permite cambios de este tipo durante esa etapa.

En caso de que el PAN u otro partido del bloque opositor intente presentar una iniciativa, no tendría los votos suficientes en comisiones ni en el pleno para aprobar los cambios.

En este contexto, Marko Cortés llamó a los consejeros electorales a ‘pintar una raya’ con el gobierno.