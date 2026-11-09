Cambios en el Congreso de NL: Se conforma ‘Recuperemos Nuevo León’, grupo de legisladores del PRI y PAN

El equilibrio de fuerzas en el Congreso de Nuevo León volvió a modificarse con la conformación de Recuperemos Nuevo León, un nuevo grupo legislativo integrado inicialmente por 17 diputados provenientes del PRI y PAN, que busca consolidar un bloque de oposición frente al gobernador Samuel García y Movimiento Ciudadano (MC).

La agrupación será coordinada por la priista Lorena de la Garza Venecia y surge después de semanas de reacomodos entre las bancadas, marcadas por la incorporación de legisladores a Movimiento Ciudadano y las diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo estatal por asuntos como el presupuesto, el juicio político y la autonomía del Congreso.

Los integrantes del nuevo bloque aseguraron que, aunque conservarán sus militancias y agendas partidistas, trabajarán bajo una coordinación común para defender los intereses del estado. “Cada uno de nosotros conserva su agenda y sus causas, pero hoy nos une una agenda común: defender a Nuevo León y a sus familias”, expresó De la Garza.

La diputada sostuvo que la alianza busca recuperar el equilibrio legislativo y evitar que el Gobierno estatal concentre influencia en las decisiones del Congreso. También acusó a Samuel García de intentar modificar la correlación de fuerzas para incidir en asuntos como el juicio político y la discusión del Paquete Fiscal. Estas declaraciones corresponden a los señalamientos de la oposición.

La respuesta del gobernador llegó durante una gira educativa por Salinas Victoria, donde criticó la creación del grupo y defendió la coordinación interna de Movimiento Ciudadano. “Los naranjas de Nuevo León estamos trabajando siempre coordinados, no ocupamos mezclarnos con ‘pelusa’. Como hoy, ahorita me enteré que hubo cambio en el Congreso, ya se hizo un nuevo partido y se mezclaron”, declaró.

García también calificó el reacomodo como una decisión de la “vieja política”, en referencia a la alianza entre legisladores priistas y panistas. Sus comentarios evidencian el nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo estatal y el bloque opositor, cuya capacidad de actuación conjunta podría influir en las próximas negociaciones legislativas.

Uno de los primeros desafíos será la discusión del Paquete Fiscal de 2027. De la Garza pidió al Gobierno estatal entregar la propuesta el próximo 20 de noviembre y cuestionó los desacuerdos que persisten sobre la aplicación del presupuesto de 2026. También señaló que continúa pendiente la propuesta para designar a la persona titular de la Tesorería estatal.

A las diferencias presupuestales se suman los señalamientos del coordinador panista, Carlos de la Fuente, quien afirmó que algunos legisladores habrían enfrentado presiones para cambiar de bancada. El diputado anunció que preparan denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía de Delitos Electorales por presuntos hechos de violencia política y extorsión contra la legisladora Rocío Montalvo. Hasta ahora, se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por las autoridades.

Con la integración de Recuperemos Nuevo León, el Congreso estatal enfrenta una nueva configuración política en vísperas de decisiones presupuestales y de cara al proceso electoral de 2027. El bloque opositor buscará actuar de manera coordinada, mientras el gobernador mantiene su rechazo a la alianza y Movimiento Ciudadano defiende su propia estrategia legislativa.