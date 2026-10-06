NL: la disputa política, las inversiones y los retos

Las heridas siguen abiertas en Nuevo León. Morena se definió por Clara Luz Flores como su coordinadora estatal, mientras el PRI y el PAN vuelven a acercarse al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aunque los detalles de la coalición todavía están por definirse.

Clara Luz Flores Clara Luz Flores (Ilustración de Laura Mancilla)

Movimiento Ciudadano, aunque gobierna la entidad, tampoco ha definido a su candidato y mantiene entre sus principales perfiles a Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio; en general, sigue sin haber claridad quién será el elegido por los otros partidos, pero más allá de los suspirantes al relevo de gobernador, y en donde aún siguen heridas abiertas, como las de Tatiana Clouthier que nunca entendió el mensaje ni del sector empresarial ni de Palacio, anunció ya la creación de su movimiento y es que, la entidad es una de las joyas de la corona por su aporte indiscutible a la economía mexicana.

Nuevo León será uno de los estados más disputados en la elección de 2027 y con una contienda abierta. Hay algo que quien llegue al gobierno no podrá discutir: la economía que recibirá.

Nuevo León captó 3 mil 712 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, 10.6 por ciento del total nacional, y además concentró 5 mil 582 millones de dólares en anuncios de inversión, el monto más alto entre las entidades del país, aun cuando hay que reconocer que hubo fracasos como el de Tesla, por mencionar alguno.

Samuel García (Ilustración de Laura Mancilla)

La elección del estado, va más allá de la administración de Samuel García. Factores como la ubicación geográfica, el alto nivel de escolaridad y las grandes empresas asentadas desde hace décadas en la entidad son lo que beneficia a Nuevo León, y de lo cual el gobernador actual ha disfrutado el trabajo, aunque asegura que, en los últimos cinco años, la entidad ha acumulado 136 mil millones de dólares en inversiones, una cifra que se encargó de posicionar en su pasada gira por Nueva York. La inversión no se limita a nuevos proyectos: Ternium está desarrollando una tercera fase de 4 mil millones de dólares en Pesquería, con una inversión acumulada superior a 7 mil 500 millones de la que platicaremos más a detalle; Kia destinó 649 millones para producir el vehículo eléctrico EV3, y Bosch invirtió 300 millones de dólares en una planta que genera más de 900 empleos. Volvo lleva una inversión de mil millones de dólares en su nueva planta de camiones pesados en Ciénega de Flores, que proyecta entre 2 mil y 2 mil 500 empleos directos. A eso se suman nuevas inversiones de empresas como Naturgy, Scania, Atlas Copco y varias firmas asiáticas de componentes automotrices.

El ecosistema industrial que tiene es clave, ya que permite a compañías globales seguir creciendo desde la entidad. Ahí el ejemplo de Ternium, Kia, Bosch y Volvo que están ampliando o construyendo operaciones para atender mercados nacionales y de América del Norte.

La manufactura, la proveeduría, el talento especializado y la conexión con Estados Unidos forman una plataforma que distintos gobiernos han construido y el reto para quien llegue no será crear esa plataforma, sino mantener las condiciones para que siga ampliándose.

Desde luego que el crecimiento industrial está presionando la infraestructura, por lo que el estado y la Federación acordaron inversiones por 10 mil millones de pesos para fortalecer la red eléctrica, mientras Agua y Drenaje mantiene obras para ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica.

En el caso de las finanzas públicas, ofrecen un panorama distinto al de otros estados, pues Nuevo León cerró 2024 dentro del rango de endeudamiento sostenible del Sistema de Alertas de Hacienda. Pero la administración de Samuel García también ha recurrido al financiamiento para infraestructura: en 2025 contrató hasta 8 mil millones de pesos para las Líneas 4 y 6 del Metro y, al cierre del año pasado, la deuda pública total se ubicó en 80 mil 962 millones de pesos.

Ese es el escenario que encontrará el próximo gobernador. Una economía industrial de gran escala, inversiones internacionales que siguen llegando y empresas establecidas que continúan ampliando operaciones, pero también una infraestructura que tendrá que crecer al mismo ritmo: agua, electricidad, movilidad, carreteras y vivienda, sin dejar de lado el tema de seguridad y movilidad que se complica cada día más, y lo que no debe perderse de vista es que de descuidarse, la inversión puede tener un frenón, que perjudicaría a todos.

México, ¿reprobado en PLD?

Octubre será un mes clave para México en prevención de lavado de dinero. Hoy el país no está en la lista gris del GAFI, pero tampoco llega a la nueva evaluación con calificación perfecta.

Omar Reyes Colmenares (Ilustración de Laura Mancilla)

Y es que, no hay que olvidar que hoy se encuentra en seguimiento reforzado y, en su última revisión técnica, tiene 10 recomendaciones cumplidas, 24 mayoritariamente cumplidas, cinco parcialmente cumplidas y una no cumplida, a pesar de que en el último año se han hecho esfuerzos adicionales desde Hacienda, vía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva Omar Reyes Colmenares.

La nueva evaluación pondrá el acento en algo más incómodo: la efectividad y ahí, de acuerdo con las primeras pláticas previas que han circulado entre quienes están al tanto del proceso, es que las actividades vulnerables siguen siendo el dolor de cabeza, particularmente por supervisión, reportes y aplicación de sanciones.

Las visitas han sido intensas, según comentan quienes han estado cerca de las visitas del GAFI, y hasta ahora los primeros borradores que se han compartido en Estados Unidos, no tienen la mejor evaluación, es decir, hay críticas intensas sobre la actuación en temas de Prevención de Lavado de Dinero en ciertos sectores. Desde luego, en la banca existe preocupación de que por algunas figuras pudieran endurecerse aún más las acciones en contra de las instituciones.

Por lo pronto, el expediente mexicano involucra a Hacienda, la UIF y la CNBV, mientras que el GAFI prepara la discusión plenaria prevista para octubre y todos trabajan en el país alineados, en espera de no recibir observaciones que pongan en duda las acciones que se han puesto en marcha. El panorama, dicen, se ve complicado.

La IA también necesita blindaje

Octubre, mes de la Ciberseguridad, llega en un momento clave para las empresas mexicanas: la inteligencia artificial dejó de ser experimento y empieza a convertirse en operación.

Juan Francisco Aguilar ( Ilustración de Laura Mancilla)

El estudio de Dell Technologies, Preparación de la empresa para la era moderna que en México dirige Juan Francisco Aguilar, aplicado a tres mil directivos de 35 países, incluido México, muestra en el país una evolución clara en la madurez de adopción de IA: la proporción de empresas mexicanas que ya operan la IA a escala prácticamente se duplicó, pasando de 9 por ciento en 2025 a 19 por ciento en 2026, mientras que las organizaciones que permanecen en etapas de prueba disminuyeron de 29 por ciento a 20 por ciento.

Pero crecer en IA también abre nuevos riesgos. Seguridad y cumplimiento son hoy la principal razón para frenar proyectos. Y no es para menos: empleados ya utilizan herramientas no autorizadas y hasta hay equipos que las pagan con tarjetas departamentales sin pasar por TI.

El reto, entonces, ya no es sólo adoptar IA, sino hacerlo con controles, datos protegidos y capacidad de recuperación. Porque de poco sirve acelerar la innovación si una vulnerabilidad termina frenando toda la operación.

Crece la Red de Mujeres del Sector Financiero

Son ya casi 500 mujeres profesionistas destacadas en el sector financiero público y privado que han estado trabajando para generar mayor visibilidad de la labor que realizan, pero también generan importantes mentorías entre quienes se van integrando a la industria, y en la pasada Convención de Sofipos se aprovechó para destacar la labor que realizan en cada una de sus trincheras. Entre las galardonadas estuvieron Mary Pily Loo y Martha Angélica León Alvarado, junto con Elizabeth Noriega, Karina Ojeda Valle, Lyssette Bravo, Mariuz Calvet y Ana Landgrave, por mencionar algunas, todas reconocidas por sus aportaciones al sector y que hacen que su trabajo sea imposible de pasar por alto. ¡Felicidades a todas!

Por lo pronto, la moneda está en el aire.