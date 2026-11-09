Feminicidios de Darla Karina y Danna Itzel en Veracruz: Familiares convocan a marcha para exigir justicia

Hay dos detenidos por los feminicidios de Darla Karina y Danna Itzel, en Veracruz.

Darla Karina y Danna Itzel fueron víctimas de feminicidio en Veracruz, por lo que sus familias y la sociedad en general se han unido en la petición de justicia.

El primer feminicidio fue el de Darla Karina en la ciudad de Coatzacoalcos durante la noche del miércoles 4 de noviembre al interior de su departamento. Por el caso, hay un sujeto detenido que presuntamente se entregó y confesó.

Darla había sido candidata a la Expo Feria de Coatzacoalcos y fue localizada con múltiples lesiones de un arma blanca.

“Que se haga justicia porque no se vale, le arrebataron la vida a una niña de 25 años (…) era una niña muy tranquila, muy buena niña, la verdad”, señaló su tía María del Socorro.

¿Qué sabemos de los presuntos feminicidas de Darla Karina y Danna Itzel?

Previo a entregarse, su agresor dio una entrevista a un medio de comunicación donde negó estar involucrado, pero más tarde se presentó ante las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que fue imputado, aunque dijo que el delito es homicidio doloso y se quedó en prisión preventiva.

El segundo fue el de Danna Itzel, cuyo cuerpo fue encontrado el 7 de noviembre en Xalapa. Ella era una modelo de 23 años que llegó a la capital a estudiar diseño.

La Fiscalía General del Estado informó que se detuvo a Alberto ‘N’ por otros delitos relacionados con la salud, pero que se le investiga por este feminicidio, aunque todavía no se le procesa por este crimen.

La familia y amistades convocaron a una marcha para este lunes para exigir justicia por Danna Itzel y por otras víctimas de feminicidio.

Veracruz registra 23 feminicidios en lo que va del 2026

La gobernadora Rocío Nahle dijo que este año se han registrado 23 feminicidios en el estado, pero sostuvo que todos los responsables han sido detenidos y advirtió que no saldrán de prisión.

“Creo que llevamos 23 en el año, feminicidios en el año; a todos los estamos agarrando y todos se van a quedar en la cárcel, todos, que no estén pensando que lastimaron o privaron de la vida a una mujer y van a salir, se van a quedar en la cárcel porque eso es un flagelo en el que estamos trabajando”, indicó.