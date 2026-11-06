Feminicidio en Cihuatlán: Sentencian a José Alfredo ‘N’ a 26 años de prisión

Por ser encontrado responsable del feminicidio de su pareja, cometido en la delegación de Barra de Navidad, un hombre identificado como José Alfredo “N” recibió una pena de 26 años y ocho meses de prisión.

Los hechos ocurrieron entre el 14 y el 15 de mayo de 2021, dentro de un predio rústico ubicado en la colonia Ejidal, en este municipio de la Costa Sur de Cihuatlán, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, en dicho punto el agresor atacó con violencia a la víctima utilizando un trozo de metal y un marro, provocándole un traumatismo craneoencefálico de tercer grado que le quitó la vida de forma instantánea.

Las indagatorias de la Fiscalía del Estado permitieron establecer que la agresión fue motivada por el interés del imputado para apoderarse del inmueble propiedad de la mujer, con quien mantenía una relación de pareja.

Desde el reporte del crimen, el Ministerio Público desplegó una investigación de campo y gabinete que fundamentó la teoría del caso con peritajes y testimonios. De forma paralela, el trabajo operativo y de inteligencia de los agentes investigadores permitió rastrear el paradero del imputado hasta ejecutar su captura y ponerlo a disposición de un juez de control.

Durante la etapa procesal, el personal de litigación presentó datos de prueba tan contundentes que el acusado reconoció su responsabilidad en el crimen, acogiéndose a un procedimiento abreviado.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso al sentenciado el pago de una multa económica por 29 mil 843 pesos, así como el pago de 453 mil 477 pesos destinados a la reparación integral del daño. Con este fallo, la Fiscalía del Estado reafirmó su compromiso de agotar todos los recursos legales y operativos para que ningún acto de violencia en razón de género quede impune en la entidad.