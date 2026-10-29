Muere Andrés Filomeno Mendoza, feminicida de Atizapán ligado a 19 víctimas: Nadie reclama su cuerpo aún

Andrés Filomeno Mendoza, feminicida de Atizapán relacionado con al menos 19 casos de asesinato, falleció mientras cumplía su condena, según informó Cristóbal Castañeda, titular de Seguridad del Estado de México.

El hombre, conocido popularmente en redes sociales por ser un feminicida serial, estaba recluido en el penal de Tenango del Valle, y de acuerdo con las autoridades, “falleció en la noche” entre el miércoles 28 y este jueves 28 de octubre.

De acuerdo con Castañeda, Andrés Filomeno Mendoza estaba en un área para personas adultas vulnerables debido a una enfermedad, aunque la causa de su muerte aún no es definitiva.

Las primeras versiones indican una posible complicación de salud, aunque se le realizará la autopsia antes de liberar el cuerpo.

Nadie ha reclamado el cuerpo de Andrés Filomeno Mendoza

Tras confirmarse la muerte de Andrés Filomeno Mendoza, detenido en 2021, las autoridades informaron que no tienen información de que los familiares hayan reclamado el cuerpo del feminicida.

Ni la familia del hombre ni las de las víctimas de feminicidio se han pronunciado tras el fallecimiento.

Informes de un empleado del sistema carcelario mexiquense indican que este asesino padecía múltiples enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes tipo 2 ya descontrolada.

Mientras que, en el hospital donde solía atenderse que era el Adolfo López Mateos, en Toluca, se reportó que ya padecía de paros cardiorrespiratorios, estenosis traqueal y neumonía nosocomial bacteriana aguda.

A esta serie de padecimientos, a Andrés Filomeno le dio neumonía que le fue tratada en 2025 en el hospital del sector salud estatal antes citado.

Las condenas y los casos de Andrés Filomeno Mendoza

Andrés Filomeno Mendoza estaba sentenciado por ocho cargos de feminicidio; sin embargo, tras su detención en 2021 se encontraron cuerpos de al menos 19 víctimas en su vivienda en Atizapán de Zaragoza.

Una de sus penas era de 92 años y otras seis de 55, más la prisión vitalicia por la desaparición de Reyna González, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda en la colonia Lomas de San Miguel.