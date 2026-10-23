Edomex alista estrategia en materia de seguridad para 13 municipios del corredor AIFA-Pirámides

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, informó que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez prepara una estrategia especial de coordinación en materia de seguridad para 13 municipios del corredor AIFA-Pirámides, con el objetivo de fortalecer las acciones para combatir la delincuencia y proteger a las familias mexiquenses.

El encargado de la política interna estatal explicó que este nuevo esquema se sumará al Mando Unificado Oriente, integrado por 15 municipios, donde la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha permitido reducir en un 40 por ciento la incidencia delictiva, principalmente en homicidio, robo de vehículos y extorsión.

Con la incorporación de los 13 municipios del corredor AIFA-Pirámides, serán 28 demarcaciones las que contarán con mecanismos especiales de coordinación y seguimiento en materia de seguridad.

El secretario Horacio Duarte destacó que, como parte de este modelo de trabajo, se mantienen reuniones con presidentas y presidentes municipales, así como con sus directores de seguridad pública, para evaluar resultados y fortalecer las acciones conjuntas.