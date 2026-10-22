Secretaría de Gobierno del Edomex mantendrá diálogo con colectivo que bloqueó la México-Toluca

Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Edomex, y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostendrán las mesas de trabajo con los colectivos.

La Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio Duarte Olivares, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mantendrá diálogo y mesas de trabajo permanentes con el colectivo “Mariposas Buscado Corazones y Justicia”, quienes durante esta semana bloquearon la carretea México-Toluca.

De acuerdo con los últimos reportes, ya se habían mantenido cinco mesas de diálogo con la dirigencia del colectivo en febrero y septiembre de este año.

Esta acción se suma a los trabajos que recientemente encabezó el Secretario Horacio Duarte para avanzar en la instalación del Centro Estatal de Mando para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, que se prevé opere las 24 horas del día, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales,